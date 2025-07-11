Учителей в США начнут обучать использованию ИИ в классе

Фото: Динар Фатыхов

Крупные разработчики ИИ Microsoft, OpenAI и Anthropic объединились с крупнейшим профсоюзом учителей США — Американской федерацией учителей (AFT). Вместе они создадут академию, где тысячи педагогов пройдут подготовку по применению искусственного интеллекта на уроках.

Программа стартует этой осенью. Учителей обучат пользоваться чат-ботами и другими ИИ‑инструментами, чтобы делать уроки более эффективными и интересными. Обучение охватит преподавателей начальной и средней школы. В академии сделают упор на безопасность и этику использования ИИ.

Стороны отмечают, что технологии уже начали менять образование, но педагоги часто не понимают, как правильно применять ИИ. Инициатива позволит сделать технологии частью обучения без ущерба для контроля и качества. Ранее в США звучали опасения, что ИИ может заменить учителей или создать новые риски для детей. Авторы проекта считают, что главное — обучить педагогов и дать им нужные инструменты.

Артем Гафаров