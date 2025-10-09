Выручка TSMC выросла на 30% благодаря интересу к ИИ

Компания превзошла рыночные ожидания в третьем квартале

Фото: Артем Дергунов

В третьем квартале выручка TSMC, крупнейшего в мире производителя чипов на заказ, выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания превзошла рыночные ожидания. По расчетам Reuters, за период с июля по сентябрь выручка составила T$989,92 млрд (около $32,47 млрд). В прошлом году за этот же период показатель был на уровне T$759,69 млрд.

Среди клиентов TSMC — такие компании, как Nvidia и Apple. Рост выручки связан с увеличением спроса на чипы для приложений искусственного интеллекта. При этом спрос на чипы для потребительской электроники, например планшетов, снижается.

TSMC опубликует полный отчет о финансовых результатах за третий квартал 16 октября. В отчете будет обновленный прогноз на текущий квартал и весь год. Акции TSMC на тайваньской бирже с начала года выросли на 34%, тогда как общий рост рынка составил 18,5%.

Артем Гафаров