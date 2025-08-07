OpenAI оценила свою стоимость в $500 млрд на фоне сделки с сотрудниками

Компания может предложить сотрудникам продать акции на вторичном рынке, считают источники

OpenAI обсуждает возможность сделки, в рамках которой текущим сотрудникам будет предложено продать часть своих акций, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Согласно данным агентства, стоимость компании при этом может достигнуть $500 млрд. Это почти вдвое больше оценки, которую OpenAI получила в начале 2024 года, — тогда она составляла около $275 млрд.

Такие вторичные сделки позволяют сотрудникам зарабатывать на долях, не дожидаясь выхода компании на биржу. По информации источников, обсуждения находятся на ранней стадии и условия еще могут измениться. OpenAI ранее уже проводила аналогичные размещения, в том числе с участием инвестора Thrive Capital.

Рост интереса к OpenAI связан с активным развитием продуктов на базе искусственного интеллекта, включая коммерческое использование языковых моделей. В июле компания представила обновленную версию чат-бота, а также расширила сотрудничество с крупными IT-корпорациями.

На фоне общей оценки в $500 млрд OpenAI может войти в число самых дорогих частных технологических компаний в мире. Для сравнения: в 2023 году SpaceX оценивалась примерно в $180 млрд, а Stripe — в $50 млрд.

Артем Гафаров