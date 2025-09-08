OpenAI «сожжет» $115 млрд к 2029 году ради гонки за ИИ

Расходы компании растут лавинообразно: уже в 2025 году они превысят $8 млрд, а в 2028-м достигнут $45 млрд

OpenAI стремительно превращается в одного из самых прожорливых игроков мировой технологической сцены. По данным The Information, компания резко повысила прогноз по своим расходам: теперь к 2029 году они достигнут отметки в $115 млрд. Это на $80 млрд выше прежних оценок. Рост демонстрирует, что гонка за лидерство в искусственном интеллекте обходится дороже, чем кто-либо мог предположить.

Уже в 2025 году OpenAI потратит более $8 млрд, что на $1,5 млрд выше раннего прогноза. В 2026 году расходы вырастут до $17 млрд, в 2027 году — до $35 млрд, а в 2028-м компания «сожжет» $45 млрд. Такими темпами траты OpenAI становятся сопоставимы с бюджетами целых государств, а сам рынок ИИ — ареной с беспрецедентными ставками.

Чтобы хоть как-то обуздать этот финансовый пожар, OpenAI готовит собственные серверные чипы в партнерстве с Broadcom. Первый образец должен появиться в 2026 году, но использоваться он будет исключительно для нужд самой компании. Параллельно разворачивается проект Stargate стоимостью до $500 млрд, который в сотрудничестве с Oracle, SoftBank и Google Cloud должен дать 10 гигаватт вычислительной мощности.

OpenAI уже стала крупнейшим арендатором облачных серверов в мире, но теперь строит собственную инфраструктуру, чтобы не утонуть в расходах. Однако новая стратегия не уменьшает драматизма: гонка за искусственным интеллектом превращается в гонку на выживание, где даже лидеры вынуждены платить цену, сравнимую с национальными бюджетами.

Артем Гафаров