Акции AMD выросли на 43% после сделки с OpenAI

Компания планирует поставлять оборудование для ИИ

Фото: Артем Дергунов

Акции компании AMD значительно выросли после того, как OpenAI объявила о планах купить у нее оборудование для искусственного интеллекта. За неделю стоимость акций увеличилась на 43%. В понедельник рыночная капитализация AMD достигла 380 миллиардов долларов.

OpenAI может получить до 10% акций AMD в зависимости от цены акций и выполнения определенных условий партнерства. Ранее компания OpenAI была тесно связана с Nvidia, но теперь сотрудничество с AMD может сделать последнюю серьезным конкурентом на рынке чипов для ИИ.

Генеральный директор AMD Лиза Су назвала сделку взаимовыгодной и отметила, что чипы компании подходят для крупных дата-центров, подобных тем, которые строят OpenAI и облачные провайдеры.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан выразил удивление по поводу сделки. Он отметил, что решение OpenAI получить долю в AMD до запуска нового продукта компании кажется необычным.

Артем Гафаров