Чемпионство — в Елабугу, Кубок — в Челны, медали — в Альметьевск и Бугульму

Подробности завершившегося сезона в республиканском футболе

«Алабуга» - чемпион! . Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

В минувшие выходные завершился чемпионат Татарстана по футболу, который оценивается специалистами, как один из самых интересных за последние годы. Борьба за золотые медали, в которой участвовало четыре команды, победа в Кубке республики команды из Челнов, и тройка призеров в чемпионате, составленная из команд Елабуги, Альметьевска и Бугульмы, пообещала, что следующий сезон может быть еще интересней. Подробности — в материале «Реального времени».

Интрига до последнего тура

Завершился очередной сезон республиканского футбола в формате классического 11 на 11. После напряженного сезона многие футболисты продолжат соревноваться в других многочисленных форматах мини-футбола, 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8, в том числе на всероссийском уровне, поскольку финалы любительских чемпионатов состоятся в Сочи. Кто-то будет играть в футзал, где также стартовал сезон. Но все-таки вершиной короля спорта остается розыгрыш медалей в классической версии, 11 на 11, а уж если он будет таким же увлекательным, каким выдался нынешний сезон, тогда это просто праздник какой-то.

В контексте этого материала можно вспомнить, как на финишной прямой в числе претендентов на медали любого достоинства было сразу четыре команды из 11 клубов высшей лиги. Поскольку наш текст будет более ориентирован на комментарии непосредственных участников стартов, то мы просто напомним, как челнинская «Турбина-Строитель» выиграла Кубок Татарстана, обыграв в финале казанскую команду за которую болеют и в Кукморе, поскольку она носит название «Кукмара бабай».

Финал был разведен на два тайма, один из которых прошел под ярким солнцем позднего лета, а другой под тропическим ливнем. В итоге челнинцы выбыли из борьбы за золотые медали. Ну совсем как в романе Александра Дюма-старшего, когда в Лондон отправились четыре мушкетера, теряя по пути соратников. Последовательность событий вынуждает нас сравнивать челнинцев с Портосом, первым отвалившемся по дороге. На выходе к финишной прямой у трех команд из Альметьевска, Бугульмы и Елабуги было по 32 очка, после чего о себе напомнила казанская команда «Медиа Рубин», обыгравшая дома претендента на золото из Бугульмы 4:2. Команда из Казани обыграла и «Алабугу», и «Нефтяник», чего не удавалось сделать никому в этом сезоне.

Часами ранее «Элмет» сыграл вничью с «КАМАЗом» в Набережных Челнах (1:1), пропустив на 90+2 минуте, и сравняв на 90+3. В то же время «Алабуга» разгромила в Казани абсолютного триумфатора сезона 2024 года — казанскую «Стрелу» 3:0. Интригу в борьбе за золото вернул матч «Алабуги» и «Нефтяника» из Бугульмы, завершившийся со счетом 0:2, когда гости дважды реализовали перспективные атаки с левого фланга. Вначале замкнув передачу в центр штрафной ногой, затем головой на 30-й и 33-й минутах игры. За два тура до конца чемпионата республики интрига вернулась, поскольку все претенденты на золото имели на тот момент одинаковое количество очков — по 35.

С мячом «Кукморский бабай» Александр Панцырев, разгоняющий атаку на ворота бугульминского «Нефтяника». предоставлено федерацией футбола Татарстана

Претенденты на медали

Сценарий чемпионата Татарстана изменил рывок елабужан в последних турах. Они обыграли в Челнах «Турбину-Строитель», в то время, как Бугульма победила в очном поединке «Элмет» 3:1. В итоге золото чемпионата Татарстана досрочно и второй год подряд отправилось в Елабугу, и на первый план вышла борьба за серебро, в которой заочно участвовали Альметьевск и Бугульма. Таковы были реалии заключительного тура, в ходе которого корреспондент «Реального времени» ездил в обществе сотрудников федерации футбола Татарстана со стадиона «Трудовые резервы» на «Мотор».

В центре Казани играл досрочный чемпион «Алабуга» против хозяина поля «Алга-Трудовые резервы». На окраине Казани сошлись финалисты Кубка республики «Кукмара-Бабай» и претендент на серебро из Бугульмы команда «Нефтяник». Помимо того, бугульминцы через интернет следили за развитием событий в Альметьевске, где свой матч играл их конкурент в борьбе за серебро «Элмет». Ситуация чем-то напоминала события 2007 года, когда сотрудники федерации футбола России разрывались не просто между двумя стадионами, а между двумя городами, поскольку в Раменском с местным «Сатурном» бился питерский «Зенит», в Москве играл другой претендент на золото — столичный «Спартак», а сотрудники федерации футбола расположились между Москвой и Раменским, чтобы максимально быстро привезти главный трофей и золотые медали в город, где определится чемпион.

В нашем случае была загадка: как сотрудники федерации футбола решали проблемы с комплектами серебряных и бронзовых медалей, поскольку претенденты на них играли на окраине Казани и в Альметьевске. Зато место чемпионского банкета было известно: стадион «Трудовые резервы».



Там же все развивалось относительно спокойно, поскольку елабужане, досрочно ставшие чемпионами республики, набрали к концу чемпионата такой темп, что их мало кто способен был остановить. В таком состоянии готовности можно было бы даже попробовать свои силы во втором дивизионе чемпионата России, что, конечно же, является утопией. Дружина Владимира Барышева по своей структуре напоминает вариант сборной, не важно, национальной или молодежной, которая собирается в полном составе только на матчи, а тренируется по местам проживания футболистов, базируясь преимущественно в Челнах. Их наставник Владимир Барышев сумел добиться такого состояния, что не знающий нюансов комплектования этого коллектива решил бы, что они тренируются вместе, причем достаточно давно. Хотя елабужане пересобирали прошлогодний состав с начала сезона и первый круг потратили на то, чтобы игроки притирались друг к другу.

Александр Гусев (слева) и тренер чемпионов Владимир Барышев. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Дома-то играть лучше

20 лет назад руководитель спорткомитета в Елабуге сетовал на то, что местная футбольная команда тратит основную часть спортивного бюджета, даже не играя на уровне чемпионата республики. Елабужане тогда играли на первенство Удмуртии, соседней с Елабугой республикой. Один из наставников «Алга-групп — Трудовые резервы» Сергей Кириллин участвовал в финале первенства Приволжья, который проходил в Казани, только защищал цвета команды из чувашского городка Вурнары. В самом Приволжье в первых рядах была команда города Сергиевска, Куйбышевской области, а в Кубке России «пошумела» любительская команда из Пешелани Нижегородской области, костяк которой был составлен из татарстанских футболистов.

Один из казанцев, будучи легионером в Пешелани, рассказывал, что они на выходные ездят поиграть в соседние регионы, поскольку там нормально платят, позволяя им оставаться футболистами-любителями с основным местом работы в родной Казани. Сейчас же ситуация изменилась, и та же Елабуга или Бугульма концентрируют в рядах своих команд лучших воспитанников республиканского футбола.

Бугульминцы, кстати, открыли счет в матче против «Кукмара-бабая», порадовав главу Бугульминского района Дамира Фаттахова, приехавшего на игру в качестве заинтересованного болельщика. Посетители «Планеты Фитнес» на Хади Такташа знали Дамира Ильдусовича как активного мини-футболиста. Теперь здания нет, футболисты разошлись по другим спортивным комплексам, а Дамир Ильдусович посетовал в общении с корреспондентом «Реального времени», что полученные ранее травмы уже не позволяют выходить на футбольное поле. Он сейчас больше триатлонист — бег, плавание, велосипед, но тяга к игровым командным видам спорта осталась, и никакая циклика не даст такого же азарта, как игры с мячом во всех возможных вариантах.

Вот и матч на «Моторе», в котором «кукмара-бабаям» вообще ничего не надо было, а у бугульминцев на кону были серебряные медали, выдался настолько азартным, что едва не перешел из футбола в боевые единоборства. Соперники бились, и казанские кукморцы сравняли счет. Команды боролись, и «казанские бабаи» вышли вперед. В конце матча судья даже назначил пенальти в их ворота, но после совещания с арбитрами на линии, отменил свое решение. Хозяева забили третий гол, после подачи углового. 3:1 в пользу казанцев, но, как напомнил Дамир Фаттахов, Бугульма имеет давние футбольные традиции. Совсем недавно под флагом команды «Рунако», ворота которого защищал нынешний администратор клуба Андрей Иванишин, в Бугульме была сильнейшая команда республики. А еще ранее она имела футбольные традиции, ведь в ее составе играли Вячеслав Булавин, в будущем игрок ленинградского «Зенита» и олимпийской сборной СССР, Николай Пензин и Владимир Сухарев, а также Леонард Качалич и Анвар Муртазин, ставшие по окончании спортивной карьеры видными деятелями легкой атлетики и хоккея с шайбой.

Есть в истории Бугульмы и любопытный футбольный матч, в котором команда встречалась с «Гранитасом» из Клайпеды, в составе которого играл Зянонас Зяноно Орбакас.

Дамир Фаттахов (пятый справа) болеет за команду своего района. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Бронза ветеранов на турнире всероссийского уровня

Тем временем в Альметьевске еще две команды, одна из которых была мотивирована на все сто, а другая вышла, чтобы достойно завершить сезон, устроили голевое пиршество. «Там уже 5:2», — шептались болельщики на «Моторе», следя за событиями матча «Элмета» и нижнекамского «Нефтехимика», где, казалось бы, главным для нижнекамцев будет только тот факт: забьет ли их главный бомбардир Арсений Будылин. Не забил, он даже не был заявлен. Зато партнеры к исходу матча провели еще два мяча, сделав счет 5:4, и бывшие близки к тому, чтобы его сравнять. Достойное завершение сезона — итоговое серебро Альметьевска, как напоминание о тех временах, когда команда этого города присоединилась в 1968 году к Зеленодольску, Бугульме — командам, выступавшим на уровне первенства коллективов физкультуры, когда в местном «Буровике» заиграли Ильгизар Гайнутдинов, Юрий Ибраев, Владимир Сухарев, будущая легенда казанского «Электрона» Владимир Биканов.

Перейдем к итогам Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 60 лет и старше, посвященным памяти Никиты Павловича Симоняна, чье недавнее 100-летие отмечала вся футбольная общественность России. Финальные игры турнира завершились накануне в Витязеве (Краснодарский край). В матче за 3-е место наша команда в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2 обыграла «Шерну» из Московской области.

В число игроков, получивших индивидуальные призы по итогам соревнований, попал футболист «Рубина» Алимжон Рафиков, которого признали лучшим полузащитником турнира.

Ветераны «Рубина» — бронзовые призеры в России. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Следующие старты татарстанцев пройдут в Сочи, где определятся победители финального этапа чемпионатов России в дисциплинах «Футбол 6х6, 7х7, 8х8».

