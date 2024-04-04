TatEnergyExpo 2024: зарядные станции, искусственный интеллект, роботы и белорусские гости

Фото: Максим Платонов

Выставка TatEnergyExpo 2024, открывшаяся вчера в МВЦ «Kazan Expo», собрала 87 экспонентов. Представители 17 регионов России и трех других стран (Беларуси, Казахстана и Китая) привезли в Казань высокие технологии в сфере энергетики и энергоэффективности. Генерирующие компании, производители всевозможного оборудования, дилеры, сопутствующие организации, представители сферы электромобилей — все они делятся на выставке опытом и представляют свои решения. Традиционно серьезно представлен на выставке КГЭУ — вуз, который готовит кадры для отрасли и представляет научные разработки для ее прогресса. В репортаже «Реального времени» — картинки с выставки и краткий обзор экспозиции.

Умные счетчики с русским колоритом и белорусское импортозамещение

Прогуливаясь по выставке, традиционно ищешь стенды, которые приковывают взор. На TatEnergyExpo таких было несколько. Например, сразу обращал на себя внимание стенд НПО «Мир» из Омска — разработчика интеллектуальных систем учета электроэнергии (проще говоря, умных счетчиков). Он оформлен в русском художественном стиле, чуть не под Хохлому расписан. Здесь стоит колоритный чайный стол с самоваром и расписными чашками, а сотрудницы компании одеты в традиционные русские наряды. Не заметить их сложно. Русский стиль и православная культура, кстати, похоже, действительно «вшиты в генетический код» компании: краем уха журналисты «Реального времени» услышали рассказ о том, самым первым строением на территории предприятия более 30 лет назад стала… часовня! А потом уже появилось все остальное. Сначала НПО «Мир» специализировалось на приборах учета для нефтяных компаний, но сейчас уже более 8 лет изготавливает и бытовые счетчики.

— Сейчас, по законодательству, счетчики должны быть интеллектуальные. Это значит, что передача данных о потребленной электроэнергии будет происходить без участия самого потребителя, автоматически. У вас в Казани есть производители такого оборудования, они наши прямые конкуренты, — объясняет Ирина Смольникова, управляющий компании по региону Республика Татарстан. — Но, во-первых, мы считаем, что всегда должна быть конкуренция, она обеспечивает здоровый рынок. Когда есть конкуренты — каждый из нас старается сделать лучше, качественнее и дешевле. А во-вторых, сейчас в условиях санкций могут возникать те или иные проблемы с поставками. Поэтому мы считаем, что у генерирующего электроэнергию предприятия должно быть несколько вариантов поставок. В Татарстане мы уже работаем — сейчас нашу продукцию в пилотном проекте уже тестирует одна из крупных генерирующих компаний.

Беларусь высадила в Казани внушительный десант — целых семь компаний. Например, «АЭС Комплект» из Минска — производитель коммутационной аппаратуры напряжением от 10 кВ. Поставками подсанкционного оборудования в Беларуси компания занялась давно — почти 20 лет назад. Работают и внутрь страны, и на экспорт — например, в Татарстане предоставляют оборудование для «Сетевой компании» и ее основных поставщиков. На их стенде разнообразное оборудование — от сетевых подстанций до выключателей. Пример сотрудничества с татарстанскими производителями представлен прямо на стенде компании: цифровая ячейка для подстанции производства Зеленодольского электротехнического завода, укомплектованная белорусскими выключателями.

— В последние два года, по понятным причинам, у нас началась более оживленная работа с российскими компаниями, — рассказывает начальник отдела сбыта и маркетинга компании Кирилл Николайчик. — Есть несколько московских компаний, которым мы сейчас поставляем электротехническое оборудование, есть ваши татарстанские партнеры. Не так давно во время визита главы Башкирии в Беларусь мы познакомились с главой Башкирской электросетевой компании, сейчас уже наметили обмен визитами с этой компанией и развитие предмета разговора. Рынок для нас расширяется: из России ушли многие мировые бренды, и мы можем предложить замену.

Для сборки своего оборудования белорусские инженеры используют как комплектующие собственного производства, так и компоненты из Китая. Отрабатывать связи с китайскими партнерами, отлаживать логистику, заключать договоры, подбирать подходящее по цене и качеству оборудование они начали задолго до того, когда это стало мейнстримом — еще в далеком 2007 году.

— Мысль о том, что китайское может быть годным, была в те годы совершенно неочевидной. Особенно в вопросах энергетики и электротехники. А сейчас, когда Россию настигли санкции, разные отрасли промышленности, и энергетика в том числе, стали хаотично искать, чем заместиться. В этих условиях фокус на Китай оказался достаточно явным, а у нас уже все для этого давно было готово и отлажено, — рассказывает Николайчик.



КГЭУ представил разработки, организовал научный слэм, подружился с коллегами из Беларуси

Традиционно сильно представлен на выставке и форуме Казанский государственный энергетический университет. Его стенд — один из центральных, за привлечение внимания посетителей отвечает робот, с которым постоянно кто-то фотографируется. Это роботизированная платформа на гусеничном ходу, которая отвечает за диагностику оборудования и осмотр, все ли в порядке на электроподстанции. Чтобы сотрудник подстанции не тратил время на регулярные обходы, теперь можно будет запускать такую вот установку. Она автоматически ездит по заданному маршруту, смотрит, все ли в порядке, оценивает состояние изоляторов ультразвуком и ультрафиолетом, сканирует местность лазерным лучом и в случае чего подаст аларм оператору. В общем, все как в песенке из фильма: «Вкалывают роботы, а не человек».

В числе других интересных научно-технических разработок, представленных на стенде, — комплексная система мониторинга воздушных линий «Смарт-провод» для ЛЭП. Это система датчиков, которые устанавливаются прямо на высоковольтные линии и контролируют информацию о местах обрыва или короткого замыкания, о налипании снега на пролеты, на механические повреждения линии. Эту информацию система оперативно передает на сервер по беспроводной сети.

Еще одна разработка, которую университет презентовал на выставке, — автоматическая установка поддержания давления, подпитки и деаэрации для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. У нее оптимизированные габариты, которые позволят экономить пространство в котельной или ИТП. Предполагается, что за счет усиления функционала установка позволит увеличить срок службы инженерного оборудования, экономить энергоресурсы, не допускать появления воздушных пробок в теплосетях.

Помимо научных разработок, университет занимается на выставке и форуме активным нетворкингом: КГЭУ традиционно плотно обрастает связями с потенциальными работодателями своих студентов. Так, в первый день форума было подписано соглашение о сотрудничестве с АО «КАМА», которое разрабатывает российский электромобиль «Атом». По этому соглашению будет создана совместная лаборатория, в которой будут проводиться исследования, тестирование и отладка взаимодействия электромобиля с зарядными станциями.

Еще одно важное соглашение было подписано с коллегами из Беларуси: в Казань специально в гости к КГЭУ приехала делегация из Гомельского государственного технического университета во главе с ректором Артуром Путято. Университеты договорились о совместной работе в вопросах образования и науки: уже намечены направления, по которым белорусские и татарстанские ученые могут вместе вести исследования.

Университет принимает активное участие и в деловой программе выставки: его ученые выступают в роли спикеров на ряде мероприятий. А еще КГЭУ традиционно выступает в роли одного из организаторов Молодежного дня форума — он состоится 5 апреля, и в рамках него многочисленные студенты получат возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, представить свои идеи и наработки, поучаствовать в научном слэме, викторине и даже в тематической игре по стандартам «Что? Где? Когда?». Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов комментирует «Реальному времени» причину такой активности вуза:

— Если вы заметили, мы ежегодно показываем новые проекты и никогда не повторяемся. Мы — вуз, специализирующийся на энергетике: таких в России всего три — Московский, Ивановский и наш, Казанский. Участие в форуме дает нам контакты, возможность пообщаться с производителями более плотно, узнать их планы. Обучение, подготовка кадров не должны быть оторвано от производства! Мы ведь работаем для них — должны знать, на что ориентированы компании, в каком направлении вместе с ними двигаться. Мы с ними работаем в унисон, ведем комплексную работу. Здесь, на форуме, наши студенты и преподаватели имеют возможность многое увидеть, познакомиться с интересными наработками, что-то для себя подметить. И мы хотели бы, чтобы наши молодые люди почувствовали, что такое быть энергетиком, получили возможность высказать свои соображения, свои идеи — на форуме они получают такую возможность. Любая новая технология, новая идея — ноль без человеческого капитала. Кадры решают все. И от того, какие кадры мы будем готовить и как они будут работать, зависит, наверное, будущее не только энергетики, но и нашей страны в целом.

«Сетевая компания» обскакала всех по площади, «Татнефть» выступила сдержанно

На самых проходимых местах, в авангарде экспозиции привольно раскинулся стенд АО «Сетевая компания». Он переливается и сверкает, занимает самую большую площадь на выставке и собрал под своим знаменем без малого полтора десятка производителей-партнеров. На выставке в этом году компания сделала ставку на инновации, искусственный интеллект и внедрение нейронных сетей в работу предприятия. Ведь 2024-й объявлен в Татарстане Годом научно-технического развития.

Соответственно, «Сетевая компания» показала все лучшее сразу. Продемонстрировала свои собственные разработки — например, с проектом предотвращения энерговоровства на основе искусственного интеллекта в компании завоевала Гран-при конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Лучший проект в сфере цифровых технологий в области энергетики». Похвасталась достижениями своих партнеров из технологического парка «Искра-Волга»: «Сетевая компания» придумывает решения, а инженерные компании-подрядчики реализуют эти идеи. Так что на стенде «Сетевой компании» можно увидеть и роботов, и технические решения (например, оборудование для производства работ под напряжением), и интеллектуальные системы для диагностики электросетей, и умные счетчики, и мегаумные контроллеры, и многое-многое другое. И все это постоянно внедряется в реальную работу.

Другие крупные татарстанские игроки в сфере энергетики тоже присутствуют с крупными стендами. Довольно сдержанно оформлен стенд «Татнефти» — лаконичный, но стильный, он представил ряд экологоориентированных решений. «Газпром» тоже занял много места с весьма сдержанной экспозицией.

Интересно пройтись по стендам небольших компаний, приехавших из разных уголков страны: тут можно собрать весьма внушительную географию, если отмечать каждый представленный город флажком на карте. От Екатеринбурга до Фрязино, от Петербурга до Омска.

Татарстанский кабель — на Саяно-Шушенской ГЭС, российские производители — в виш-листе заказчиков

Но нашу редакцию все-таки тянет к родным татарстанским производителям. Завод «Таткабель» представил на своем стенде промышленные образцы силовых кабелей классом напряжения от 0,66 до 500 кВ. Одна из их новых разработок получила на выставке Гран-при конкурса в номинации «Лучший проект — техническое решение в области импортозамещения в области энергетики и энергоэффективности». Это силовой кабель на 500 кВ, который предприятие запустило в серийное производство буквально три месяца назад, в начале 2024 года. Необходимость запуска продукта была продиктована курсом на импортозамещение в энергосфере и на обеспечение технологического суверенитета.

Кабель сверхвысокого напряжения — продукция специфическая, которая применяется на крупнейших энергогенерирующих предприятиях. Например, его уже используют на самой большой российской ГЭС — Саяно-Шушенской (входит в периметр «Русгидро»). В Татарстане силовой кабель сверхвысокого напряжения будет применен при модернизации Нижнекамской ГЭС.

— Отрадно, что в проекте модернизации этого татарстанского объекта участвуют продукты нашего же, татарстанского производства: наш силовой кабель будет соединен муфтами производства ООО «Энергоинновация» — тоже предприятия из Татарстана, — рассказывают «Реальному времени» на стенде предприятия.

Представлены на выставке не только производители оборудования, но и его продавцы. Например, ООО «Союз-Прибор» — казанская компания, которая с девяностых годов занимается поставкой контрольно-измерительных приборов. На выставке компания представляет четыре направления своей работы: теплотехнические приборы, газоанализаторы и расходомеры; радио- и электроизмерительное оборудование; приборы для промышленной автоматизации; приборы для электротехнических лабораторий. Асгат Гайфуллин, руководитель отдела продаж, отмечает тренд на отечественное оборудование:

— В основном мы поставляем оборудование российского производства, но есть у нас и поставщики из-за рубежа: Китай или, например, Италия. Спектр наших поставщиков расширяется — в том числе и за счет российских компаний. Да и потребители в основном тяготеют к отечественной продукции: она проще в обслуживании и ремонте, можно оперативно заменять комплектующие, да и техническая поддержка для нее серьезно представлена. Так что мы вместе с коллегами работаем на благо импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Импортозамещение энергораспределительной системы и мегамощная зарядка для электромобилей

Внушительный стенд компании «Таврида Электрик» привлекает внимание: он большой, стоит на месте с высокой проходимостью и здесь постоянно есть посетители. Центральный офис компании находится в Москве, предприятие разрабатывает и производит оборудование для распределения энергии внутри предприятий. На стенде — большой спектр экспонатов, от коммутационных модулей (выключателей) до готовых распределительных устройств для подстанций. Масштаб работы зависит от масштаба заказчика — от кофейни до гигантского химического завода. Ведь у каждого предприятия в любом секторе бизнеса есть своя энергетика, своя энергораспределительная система.

— Мы предоставляем полный комплекс работ — начиная с проектирования, заканчивая поставкой оборудования, пусконаладкой, введением объекта под напряжение, выполнением нормативной документации и сдачей объекта Ростехнадзору, — поясняет Сергей Лекомцев, руководитель казанского филиала «Таврида Электрик Поволжье». — В Татарстане мы работаем с большинством крупных компаний: с «Татнефтью», с СИБУРом, с АО «Сетевая компания», с Казанским водоканалом. Конечно, теперь мы стараемся расширить свои ниши, занять освободившиеся после ухода западных производителей места. На выставке TatEnergyExpo мы каждый год, и всегда удается заводить здесь новые контакты.

Как и традиционно в последние годы, большое внимание на выставке было уделено электромобилям и инфраструктуре для их зарядки. Татарстан — площадка для производства и разработки зарядных станций для электромобилей. Одна из компаний, которые этим занимаются с 2019 года, — «Технопрактика» (входит в группу компаний «Энергоразвитие»). На выставке она представила свою новую разработку — станцию мощностью 600 кВт. Аяз Галеев, директор компании, напоминает: еще три года назад самой востребованной мощностью для зарядных станций было 40— кВт, в последний год минимальную планку подняли до 150 кВт. Производятся и зарядки для электробусов мощностью 300 кВт. Но индустрия не стоит на месте, появляются новые, более технологичные и мощные электромобили — а они требуют, соответственно, более удобной, технологичной и мощной зарядной инфраструктуры.

— Технология новая для нашей страны, — объясняет Аяз Галеев. — Мы стараемся сами делать компоненты, заместить их производство на своей площадке по максимуму. Закупать приходится пока только немалую часть электронной «начинки», но это общая проблема во всех отраслях: чипы в России еще не локализовали. Эта зарядка — опытный образец, лабораторные тесты показали его полную функциональность. Но чтобы проверить его на практике, мы сейчас ищем электромобиль, которому требуется такая мощность. После этого проведем натурные испытания. Сегодня новинку мы показали впервые и видим к ней интерес.

Итак, выставка работает. Организаторы ожидают увидеть в числе гостей 10 000 человек. В Казани вновь собрались серьезные игроки одной из важнейших отраслей хозяйства. Тренды понятны: импортозамещение энергосистем, их интеллектуализация и образование в сфере энергетики. И выставка в очередной раз показывает: всё получается!