Amazon рассматривает новую многомиллиардную инвестицию в Anthropic

По информации Financial Times, Amazon обсуждает возможность нового многомиллиардного вливания в компанию Anthropic, разработчика модели Claude, чтобы нарастить присутствие в сегменте генеративного AI.

В ноябре 2024 года Amazon уже инвестировал $4 млрд в Anthropic, доведя общий объем вложений до $8 млрд и став крупнейшим акционером компании, обойдя Google с его $3 млрд долей в последней раунде финансирования. Этот шаг позволил Amazon интегрировать Claude в свою облачную платформу Bedrock и заявить о совместном развитии ускорительных чипов Trainium.

Работа Anthropic неоднократно вызывала дискуссии о методах подготовки данных: в июле этого года стало известно, что стартап закупил и уничтожил миллионы печатных книг для оцифровки и обучения моделей искусственного интеллекта. В то же время эксперты отмечают высокую эффективность Claude: в апреле независимый российский бенчмарк MERA назвал облегченную версию модели одной из лучших среди решений до 10 млрд параметров.

Жесткая конкуренция в сфере искусственного интеллекта, где ключевые игроки — OpenAI, Google и Microsoft — активно привлекают инвестиции и таланты, подталкивает Amazon к усилению финансовой поддержки партнеров. Официальных комментариев от Amazon и Anthropic о новых переговорах пока не поступало.

Артем Гафаров