Microsoft переманила десятки топ‑специалистов DeepMind у Google

Более 20 исследователей ИИ перешли в Microsoft в попытке усилить возможности компании в области генеративного интеллекта

Microsoft усилила команду в области искусственного интеллекта, переманив на работу более двадцати ведущих специалистов из Google DeepMind — подразделения, известного своими прорывами в генеративных моделях. Согласно Financial Times, эти сотрудники присоединились к Microsoft в июле 2025 года в рамках активных усилий компании укрепить позиции в ИИ‑гонке.

Речь идет об инженерах и исследователях, работающих над передовыми моделями машинного обучения и теоретическими основами ИИ. Их опыт важен для Microsoft на фоне роста конкуренции со стороны технологических гигантов — Google, OpenAI и Anthropic.

Эксперты отмечают, что переманивание такого количества ключевых сотрудников из DeepMind — редкий случай для отрасли и свидетельство агрессивной стратегии Microsoft. Это усиливает ее ресурсы в борьбе за рыночную долю, но также создает риск усиления конкуренции именно для Google.

Подобные кадровые перемещения отражают глобальную тенденцию: ведущие компании пытаются получить преимущество в сфере ИИ не только технологиями, но и талантами. Однако для Microsoft важно сохранить баланс между ростом команды и интеграцией новых сотрудников в корпоративную культуру и проекты.

Артем Гафаров