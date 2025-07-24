Alphabet увеличила инвестиции и получила рекордный рост доходов облака благодаря ИИ

Во II квартале выручка Google Cloud выросла на 32%, а прогноз по инвестициям увеличился до $85 млрд

Фото: Артем Дергунов

Alphabet отчиталась о впечатляющем росте во II квартале 2025 года: выручка увеличилась на 14%, до $96,4млрд, при этом чистая прибыль выросла на 19%, до $28,2 млрд благодаря сильным показателям рынка рекламы и облачных сервисов.

Google Cloud продемонстрировала рост доходов почти на 32%, существенно превзойдя прогноз роста в 26,5%. Это стало следствием высокого спроса на облачные услуги с AI‑функциями и внедрения собственных TPU‑чипов и модели Gemini.

В ответ на растущий спрос Alphabet увеличила инвестиционный план 2025 года до $85 млрд, подняв прогноз на $10 млрд — ранее планировалось выделить $75 млрд. При этом компания ожидает продолжить наращивать расходы и в 2026 году.

Запуск функций, таких как AI Mode, привлек уже более 100 млн активных пользователей в США и Индии, а число пользователей Gemini достигло 450 млн в месяц. Эти достижения усиливают позиции Alphabet в конкурентной борьбе с OpenAI и Microsoft.

Инвесторы положительно отреагировали на отчет: акции Alphabet выросли на 2,5—3% в послеторговой сессии, хотя аналитики предупреждают об усилении контроля над расходами и регуляторном давлении. Тем не менее компания утвердилась в роли ключевого игрока, инвестирующего в ИИ‑инфраструктуру.

Артем Гафаров