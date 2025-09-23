VodafoneThree заключила контракт на поставку 5G-оборудования с Ericsson и Nokia

Соглашение на £2 млрд позволит создать одну из самых передовых 5G-сетей в Европе

Компания VodafoneThree объявила о заключении контракта на £2 млрд ($2,7 млрд) с Ericsson и Nokia для поставки оборудования 5G на ближайшее десятилетие. Ericsson, выступающая основным поставщиком, оценила свой контракт в 12,5 млрд шведских крон ($1,3 млрд). Финская Nokia не раскрыла финансовые детали, но отметила возвращение в качестве поставщика для Vodafone и Three в Великобритании.

Nokia обеспечит радиодоступ и оборудование ядра сети для примерно 7 тыс. объектов в стране. Слияние операций Vodafone и CK Hutchison в Великобритании в июне привело к созданию нового бизнеса VodafoneThree и планам инвестировать £11 млрд ($14,8 млрд) в течение десяти лет для строительства одной из самых современных 5G-сетей Европы.

Ericsson представит в сети VodafoneThree новые радиопродукты с оптимизацией через ИИ и энергопотребление, а также умные антенны, что позволит клиентам получить более высокие скорости передачи данных. Сделка является важным шагом для двух скандинавских компаний, которые сталкиваются с замедлением рынка и влиянием тарифов на прибыль в США.

Артем Гафаров