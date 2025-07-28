Китайские AI‑компании создали альянсы для укрепления собственной экосистемы

На конференции в Шанхае запущены новые союзы компаний-чипмейкеров и разработчиков LLM для снижения зависимости от санкционных Nvidia‑чипов

В ответ на экспортные ограничения США новые альянсы между китайскими компаниями AI официально были объявлены на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Одним из ключевых объединений стал Model‑Chip Ecosystem Innovation Alliance, объединяющий производителей больших языковых моделей и чипов — таких как Huawei, Biren, Moore Threads и Enflame — для формирования собственной технологической цепочки от чипов до AI‑моделей.

Другой совместный проект стал инициативой Шанхайской торговой палаты — AI‑комитет, объединяющий SenseTime, StepFun, MiniMax, Metax и Iluvatar CoreX. Он сосредоточен на внедрении ИИ в промышленность и цифровую трансформацию бизнеса внутри Китая.

На конференции также были показаны высокопроизводительные системы: Huawei представила CloudMatrix384 с 384 фирменными чипами Ascend910C, которые по ряду показателей превосходят решения Nvidia. Компании Metax и другие демонстрировали собственные кластерные системы, а Tencent показала модель Hunyuan3D для генерации 3D‑сцен на основе текста, Baidu — технологию виртуальных «цифровых людей», а Alibaba — AI‑очки Quark на базе модели Qwen.

Создание альянсов сигнализирует о сдвиге Китая в сторону автономии в ключевой области AI‑инфраструктуры и ускоряет замену западных компонентов отечественными технологическими решениями. Это часть национальной стратегии по построению независимого цифрового суверенитета.

Эксперты отмечают, что такие объединения позволят китайским фирмам быстрее масштабировать проекты, снижать издержки на закупку зарубежных чипов и стимулировать развитие внутреннего рынка AI‑моделей. Формирование Model‑Chip и отраслевой нагрузки на промышленные союзы снижает риски при ограниченном доступе к Nvidia‑чипам и укрепляет позицию Китая как технологического лидера.

Артем Гафаров