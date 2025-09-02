Исследование показало, что ИИ сокращает спрос на молодых специалистов в США

С 2023 года компании активнее нанимают опытных сотрудников, а набор новичков резко замедлился

Новое исследование Гарвардского университета показало, что распространение генеративного искусственного интеллекта в США меняет структуру занятости внутри компаний. Анализ почти 62 млн резюме и более 245 млн вакансий в 285 тыс. фирм выявил: начиная с начала 2023 года фирмы, внедрившие ИИ, стали значительно меньше нанимать младших специалистов, тогда как число опытных сотрудников продолжает расти.

Снижение занятости на младших позициях связано не столько с увольнениями, сколько с резким сокращением новых наймов. Компании предпочитают оставлять действующих сотрудников, но берут меньше новичков, считая, что многие базовые задачи теперь могут выполнять ИИ-системы. Особенно заметен спад в оптовой и розничной торговле, где внедрение автоматизированных сервисов позволило отказаться от части рабочих мест, связанных с документацией и обслуживанием клиентов.

Интересно, что при этом фирмы стали чаще повышать тех младших сотрудников, которые уже работают внутри. Исследование отмечает: ИИ вытесняет избыточные задачи начального уровня, но делает более ценными работников с опытом, готовых брать на себя управленческие и аналитические функции. Это подтверждает, что технологии не сокращают рабочие места линейно, а перестраивают карьерные лестницы, убирая нижние ступени и ускоряя продвижение наверх.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Авторы отмечают и образовательный разрыв. Чаще всего сокращения затрагивают выпускников университетов среднего уровня, тогда как выпускники элитных вузов и студенты с низкой стоимостью найма теряют меньше. Такой «U-образный эффект» объясняется тем, что крупные компании не готовы полностью отказаться от талантов из топ-вузов, а выпускники слабых школ обходятся дешевле, и их позиции пока сохраняются.

Результаты исследования согласуются с реальными кейсами крупных корпораций. Так, компания Salesforce уже объявила о сокращении 4000 сотрудников службы поддержки благодаря внедрению ИИ. Руководство пояснило, что теперь искусственный интеллект обрабатывает около половины всех запросов клиентов, а освободившиеся ресурсы были перенаправлены в продажи.

Хотя пока только 3,7% компаний в выборке формально внедрили ИИ, эффект оказался заметным. Это позволяет говорить о том, что даже ограниченное распространение технологий может менять рынок труда на структурном уровне. При этом исследователи подчеркивают: пока речь идет о первых двух годах после массового внедрения генеративного ИИ, и долгосрочные последствия для карьер и зарплат выпускников будут видны только через несколько лет.

Экономисты предупреждают, что сокращение начальных позиций может усилить неравенство. Именно стартовая работа часто определяет скорость карьерного роста и будущий уровень дохода. Если для нового поколения выпускников таких мест становится меньше, то шансы на долгосрочную мобильность сокращаются. Это может отразиться на всей системе занятости и образовательных стратегиях в США.

Артем Гафаров