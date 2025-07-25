Китайские компании демонстрируют разработки в области ИИ под американскими санкциями

На выставке в Шанхае представлены модели обработки текста и видео на местных процессорах вместо чипов Nvidia

В Шанхае прошла крупнейшая в Китае выставка искусственного интеллекта, где ведущие технологические фирмы представили свои последние достижения, созданные без использования запрещенных американских чипов. Среди экспонатов были мультимодальные модели для обработки текста, изображений и видео на базе отечественных процессоров.

Pinduoduo и Alibaba показали языковые модели Qwen‑2 и Tongyi Qianwen‑3, способные генерировать сложные сценарии диалогов и анализировать юридические документы. Их разработки работают на чипах Loongson и Sunway, что позволяет обойти ограничения США на экспорт GPU Nvidia H100 и A100.

Стартапы продемонстрировали решения для автономных транспортных средств и беспилотной авиации, где обученные на локальных кластерах алгоритмы управляют дронами и роботизированными платформами. Местные компании подчеркивают, что к концу года планируют выпустить первую серию отечественных процессоров серии Feitian с ускорителями для нейросетей.

Организаторы и участники отмечают, что санкции стали стимулом для ускоренного развития национальной экосистемы ИИ. В следующем году ожидается открытие новых исследовательских центров совместно с университетами Пекина и Цинхуа, которые займутся тестированием и стандартизацией алгоритмов без зависимости от зарубежных технологий.

Артем Гафаров