OpenAI даст правообладателям больше контроля над использованием персонажей в Sora

Компания также планирует запустить систему монетизации для тех, кто разрешит использовать свой контент в видеороликах

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, объявила о планах внедрить новые инструменты для защиты прав владельцев контента в своем видеоприложении Sora. Пользователи смогут создавать короткие ролики с помощью искусственного интеллекта, но теперь правообладатели смогут контролировать, как используются их персонажи и образы.

Глава компании Сэм Альтман сообщил, что владельцы авторских прав, включая киностудии и телеканалы, получат возможность блокировать использование своих персонажей в генерации видео. По его словам, компания намерена предоставить им «более детальный контроль» над созданием контента.

Sora была запущена как отдельное приложение в США и Канаде, где пользователи могут создавать видеоролики продолжительностью до 10 секунд. Приложение быстро набрало популярность, но вызвало обеспокоенность в индустрии развлечений из-за возможных нарушений авторских прав. Как отмечает Reuters, студия Disney уже отказалась от участия в проекте, запретив использование своего материала.

OpenAI также готовит систему разделения доходов с правообладателями, которые разрешат использование своих персонажей и брендов в контенте. Альтман признал, что механизм монетизации потребует «времени и экспериментов», но заявил, что первые тесты начнутся в ближайшее время.

Компания объясняет новые меры ростом объема пользовательского видео и необходимостью создать справедливую систему вознаграждения для авторов оригинальных материалов. В будущем OpenAI планирует распространить схожие модели монетизации и на другие свои продукты.

Артем Гафаров