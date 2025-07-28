Tesla и Samsung заключили соглашение на поставку чипов на $16,5 млрд

Соглашение предусматривает поставки до 2030 года, укрепляя позиции Tesla на рынке AI-автомобилей

Tesla и Samsung Electronics заключили стратегическое соглашение на сумму около $16,5 млрд на поставку чипов до 2030 года. По словам Илона Маска, это поможет обеспечить производство полупроводников для беспилотных автомобилей и систем искусственного интеллекта в периоды высокого спроса.

Сделка охватывает весь спектр микрочипов, включая специализированные AI-ускорители и процессоры управления автопилотом. Tesla намерена использовать эти компоненты для развития своих суперкомпьютерных вычислений и автономных возможностей автомобилей.

Обновленное соглашение позволит компании Маска снизить зависимость от внешних поставщиков и разграничить поставки для внутреннего использования и сторонних разработчиков. При этом Samsung получает надежного долгосрочного партнера с гарантированным объемом заказов на десятилетие.

По мнению аналитиков, такая сделка усиливает позиции Tesla на фоне конкуренции с другими автопроизводителями в области AI и автономного вождения. Это также отражает тенденцию к интеграции технологий в цепочки поставок и укреплению стратегического партнерства между технологическими гигантами.

Артем Гафаров