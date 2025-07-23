Китай ужесточит контроль над ассистированным вождением с участием МВД

Сотрудничество с Минпромом призвано усилить тестирование авто и установить четкие протоколы безопасности

Министерство общественной безопасности Китая объявило о намерении присоединиться к программе по ужесточению регулирования систем ассистированного вождения. Оно будет сотрудничать с Министерством промышленности и другими профильными ведомствами для разработки новых правил, направленных на повышение безопасности дорог и ответственности производителей.

Ключевые задачи включают разработку обязательных процедур сертификации и проверки систем помощи водителю. По словам официального представителя Министерства безопасности Ван Цяна, регуляторы уточнят границы применения технологий и установят четкие протоколы реагирования при сбоях и инцидентах. Такие меры призваны снизить риски, связанные с непредсказуемым поведением автомобилей при автоматизации некоторых функций.

Рост числа машин, оснащенных ассистентами вождения, требует надежного контроля. В условиях, когда автопроизводители внедряют новые функции без единой системы тестирования, участие Министерства безопасности является логичным шагом. Ожидается, что итоговые стандарты будут обязательными для всех новых моделей с II/III уровнем автономности.



Артем Гафаров