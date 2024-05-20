Искусственный интеллект для «чайников»

На KazanForum обсудили, как ИИ влияет на креативную индустрию. «Реальное время» рассказывает, о чем еще можно было поговорить

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

До появления языковой модели нейросети ChatGPT у представителей творческих профессий бытовало мнение, что их уж точно не заменят машины. Но вот настал их (наш) черед. Многие восприняли эту технологию в штыки, другие же попробовали ее приручить. С разным успехом и разными результатами. Но очевидно, что влияние искусственного интеллекта (ИИ) на креативную индустрию высоко. Именно то, как изменилось творчество людей с появлением ИИ и какие вызовы стоят перед индустрией, хотели обсудить на KazanForum. Но получилась дискуссия из серии «ИИ для «чайников».

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В 2013 году на экраны вышла фантастическая мелодрама Спайка Джонза «Она». Главные роли сыграли Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон. Это история любовных отношений человека и развитой операционной системы. Тогда эта кинокартина выглядела фантастически милой и до боли грустной. Сегодня «Она» может напугать. Потому что человечество находится в той точке, когда следующий виток развития технологий даст нам операционную систему, как в фильме. Искусственный интеллект станет другом, который поддержит. Собеседником, с которым всегда интересно и который разделяет наши вкусы. И даже, как в киноленте, партнером в виртуальном сексе.

Кстати, создателей фильма иногда называют пророками. Как, впрочем, и многих писателей-фантастов, описывающих миры будущего с беспроводной связью и интернетом вещей. Но вот с чем промахнулись создатели фильма «Она», так это с заменой искусственным интеллектом человеческого творчества. В фильме герой Хоакина Феникса работает копирайтером, который придумывает персональные подписи к поздравительным открыткам. Даже в фантастическом фильме десять лет назад сложно было представить, что эту работу осилит машина. Сейчас это реальность, в которой уже почти никто не сомневается.

«Трансформеры», а не «Терминатор»

Почему-то на KazanForum решили обсудить то, что было актуально полтора года назад, когда запустили первую версию ChatGPT. Именно тогда встал вопрос: смогут ли нейросети на основе искусственного интеллекта заменить людей творческих профессий. После множества дискуссий и тестирования новой технологии пришли к довольно простому выводу. Если вы занимаетесь шаблонными задачами, то — да, ИИ лишит вас работы. Если же человек создает что-то новое, тогда нейросети станут отличным инструментом.

Директор направления искусственного интеллекта и передовых технологий Министерства транспорта, связи и информационных технологий Омана Аль-Шайли Салим. Скриншот с сайта kazanforum.ru

Эти же прописные истины повторили на KazanForum спикеры дискуссии, которые представляли Россию, Иран, Оман и Пакистан. «ИИ улучшает человеческую креативность, но не заменяет. А также предоставляет новые инструменты, которые содержат много новых возможностей. Мы должны использовать ИИ, чтобы совершенствовать креативную индустрию», — сказал директор направления искусственного интеллекта и передовых технологий Министерства транспорта, связи и информационных технологий Омана Аль-Шайли Салим.

«Если мы внедряем ИИ в свою работу, то нужно рассматривать его не как монстра из фильма «Терминатор», а как машину из фильма «Трансформеры». Для меня ИИ — это компаньон, который может показать мои мысли визуальным образом», — согласился с коллегой генеральный директор Mywater Middle East Аммар Джангбарвала из Пакистана.

Дональд Трамп в окружении полиции, папа Римский в модном пуховике и китайские новостные ролики

На дискуссии присутствовал также Павел Перегудов, генеральный директор видеопродакшна «Студия Проспект» и основатель ИИ-стартапов. Кроме этого, он учредил конкурс генеративных фильмов MyFilm48, на котором представлены совместные работы человека с искусственным интеллектом. Перегудов продемонстрировал нарезку из самых впечатляющих видео, заявленных на конкурс. Да, это действительно красиво. И, как отметили многие спикеры дискуссии, создать подобное можно гораздо дешевле, чем если бы все спецэффекты отрисовывал человек.

Генеральный директор видеопродакшна «Студия Проспект» и основатель ИИ-стартапов Павел Перегудов. Скриншот с сайта kazanforum.ru

Павел Перегудов также отметил, что «через два года 50% контента будет генеративным. И в большинстве случаев мы даже не заметим это». Вероятно, он прав. Потому что в отличие от фотографии, которая запечатлевает реальность, изображение, созданное нейросетью, «создает реальность». Здесь можно вспомнить историю про блуждающие по интернету картинки с Дональдом Трампом в окружении полиции. Это изображение появилось после новости о возбуждении уголовного дела. А еще на ум приходят картинки, на которых был изображен папа Римский в объемном пуховике. Тогда Франциск стал героем различных мемов.

Сгенерированное нейросетью изображение папы Римского в объемном пуховике впервые появилось на платформе Reddit. Скриншот с сайта Reddit

Все посмеялись и забыли. Хотя в историю Трампа многие поверили. Слишком реалистичным оказалось изображение. С учетом того, с какой скоростью сейчас распространяется информация, которую мало кто проверяет на достоверность, общественные организации и политики озадачились вопросом этики. И, как обычно, выразили свою озабоченность.

После того как сгенерированное нейросетью Midjourney изображение ареста Дональда Трампа разлетелось по интернету и люди приняли его за реальную фотографию, Midjourney сделала использование сервиса платным. Скриншот с сайта The Verge

Пока одни выражают озабоченность, другие штампуют контент. Более жуткий вариант визуальных фейков представили китайские пропагандисты, которые создали с помощью искусственного интеллекта новостные ролики, крутящиеся перед выборами в Тайване. Сложно не вспомнить заезженную фразу, что скальпель в руках хирурга может спасти человеку жизнь, а в руках убийцы — отнять ее. Так и с ИИ: одни рисуют в Midjourney котиков и розовых пони (в основном обычные пользователи), другие используют искусственный интеллект для информационных войн. Кстати, так делают не только в Китае. Это просто последний случай из широко известных. Подобным грешат во многих странах.

Все зарегулировать не получится

Чтобы какой-нибудь злой человек из недружественной страны не запустил в информационное поле граждан фейковый ролик, созданный нейросетью, а добродушные граждане в него искренне не поверили, правительства разных стран (не только России) начали обсуждать идею с маркировкой контента, созданного нейросетью. Эту тему тоже подняли на дискуссии на KazanForum. Только обсудили ее вскользь. Хотя Аль-Шайли Салим отметил, что это не самая эффективная мера. Он сказал, что такое законодательство будет касаться отдельных стран, а не мира в целом. И здесь больше важна инициатива от разработчиков нейросетей. То есть господин Салим предполагает, что если сами IT-гиганты будут ставить водяной знак на произведенный их нейросетью контент, тогда может сработать.

Генеральный директор Mywater Middle East Аммар Джангбарвала. Скриншот с сайта kazanforum.ru

А вот эксперт по международным коммуникациям Shenasa VC Реза Гавимпур из Ирана считает, что и это не поможет, поскольку сейчас огромное количество приложений, которые убирают водяные знаки. Получается какая-то безвыходная ситуация.

Тем не менее подвижки в этом вопросе есть. К примеру, компании Google, Open AI и Meta (запрещенная и признанная в РФ экстремистской организацией) договорились с правительством США, что будут демонстрировать властям ИИ-продукты до официального релиза. Фактически согласовывать их выход с властями. Хорошо это или плохо? Пока неизвестно. Насколько прозрачно и детально предоставляют разработчики свой продукт для оценки — тоже неизвестно. К примеру, один и бывших сотрудников Open AI сказал, что совершенство продукта разработчики ставят превыше этики.

Эксперт по международным коммуникациям Shenasa VC Реза Гавимпур. Скриншот с сайта kazanforum.ru

Пожалуй, это основная причина, по которой правительства разных стран хотят зарегулировать деятельность, связанную с работой генеративного искусственного интеллекта. Опять-таки на KazanForum об этом говорили в общих словах, без конкретики. Но Аль-Шайли Салим выразил сомнения, что регулировать ИИ в принципе возможно.

«Мы можем зарегулировать то, что есть сейчас. Но технологии развиваются, и мы не знаем, что нужно будет регулировать завтра. ИИ очень быстро меняется и постоянно обновляется. То, что мы видим сегодня, будет сильно отличаться от того, что мы увидим завтра. Как можно это регулировать? На ежедневной основе? Это будет сложно», — сказал господин Салим.

Похоже, нас ждет новый дивный мир, который будет приближаться к реальности из фильма «Она». Кстати, именно на эту киноленту сослался генеральный директор компании Open AI, когда недавно представил нового виртуального помощника.

