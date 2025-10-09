Anthropic откроет первый офис в Индии в 2026 году

Компания хочет воспользоваться растущим спросом на ИИ-технологии в стране

Американская компания Anthropic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, откроет свой первый офис в Индии в начале 2026 года. Офис расположится в Бангалоре — технологическом центре страны. На данный момент Индия является вторым по величине рынком для чат-бота Claude, разработанного в компании.

Решение о расширении связано с растущим интересом к ИИ-технологиям в Индии. В стране почти миллиард интернет-пользователей, и многие предприятия увеличивают расходы на технологические решения. Кроме того, в Индии много квалифицированных специалистов в области ИТ и высокий интерес инвесторов к новым технологиям.

Сооснователь и генеральный директор Anthropic Дарио Амодей планирует посетить Индию на этой неделе. Он проведет встречи с государственными чиновниками и корпоративными партнерами. Сейчас компания предлагает в Индии как бесплатные, так и платные версии своего чат-бота Claude, но пока не ввела оплату в местной валюте.

Anthropic сталкивается с конкуренцией на индийском рынке со стороны таких компаний, как Google с их ИИ-системой Gemini и стартап Perplexity. Также в Индии планирует открыть офис компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft.

Артем Гафаров