Google направит $1 млрд на обучение ИИ в университетах США

Средства пойдут на поддержку более 100 вузов, включая Texas A&M и University of North Carolina

Google объявила о запуске трехлетней инициативы по поддержке университетов США в сфере искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций составит $1 млрд. В проект уже включены более 100 учебных заведений, в том числе Texas A&M и University of North Carolina.

В рамках программы университеты получат финансовую поддержку, облачные вычислительные ресурсы и бесплатный доступ к чат-боту Gemini. Google рассчитывает охватить все некоммерческие аккредитованные колледжи США и рассматривает возможность расширения программы за пределы страны.

Вице-президент Google Джеймс Манийка отметил, что проект направлен на формирование у студентов практических навыков работы с ИИ. По его словам, компания уже обсуждает с вузами вопросы этики и применения технологий в учебных процессах.

Инициатива является частью более широкой стратегии Google по продвижению собственных разработок и инструментов в образовательной среде.

Артем Гафаров