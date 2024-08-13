Huawei разрабатывает новый чип для искусственного интеллекта

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Китайская компания Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Китайские интернет-компании и операторы связи тестируют новый процессор Huawei — Ascend 910C. Представители компании сообщили потенциальным клиентам, что новые чипы сопоставимы по характеристикам с представленными в прошлом году процессорами H100 от Nvidia Corp., которые не поставляются в КНР.

Предварительные данные показывают, что заказы на новый чип могут превысить 70 тыс., а общая стоимость составит $2 млрд. Компания планирует начать поставки новых чипов в октябре.

Напомним, что Huawei находится в черном списке США с 2019 года. Включение в этот список закрыло ей доступ к ключевым компонентам и оборудованию для производства чипов, а также к тайваньским предприятиям, производящим чипы на заказ. Однако, благодаря миллиардам долларов государственной помощи, Huawei удалось разработать альтернативные продукты и стать национальным лидером в таких областях, как ИИ.

В то же время источники газеты отмечают, что компания сталкивается с задержками в производстве нынешнего поколения чипов. Кроме того, Huawei грозят новые ограничения США, которые могут лишить ее доступа к новейшим чипам памяти, используемым в ИИ-оборудовании.