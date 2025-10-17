Anthropic заявила, что ИИ пишет 90% кода, но инженеры по-прежнему нужны
Глава компании Дарио Амодеи сообщил, что технологии Claude ускоряют работу, но не заменяют людей
Исполнительный директор компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что искусственный интеллект Claude уже пишет около 90% программного кода в проектах компании, однако инженеры по-прежнему необходимы. Об этом он рассказал на конференции Dreamforce во время беседы с руководителем Salesforce Марком Бениоффом.
По словам Амодеи, его прогноз о том, что большую часть кода вскоре будут писать ИИ-модели, уже сбылся внутри Anthropic и в ряде других компаний. При этом он подчеркнул, что такая автоматизация не приводит к сокращению персонала. Напротив, разработчики получают больше возможностей сосредоточиться на сложных задачах и улучшении программ, что повышает общую продуктивность.
Амадеи отметил, что речь идет не о замене, а о «новом распределении ролей». Инженеры теперь контролируют качество, редактируют сложные участки и координируют работу ИИ-моделей. В результате, по его словам, команды становятся «в десять раз эффективнее».
Подобная практика распространяется и за пределами Anthropic. Ранее глава стартап-инкубатора Y Combinator Гарри Тан сообщил, что четверть основателей в новой группе компании создают до 95% своего кода при помощи искусственного интеллекта.
Тем не менее исследование Стэнфордского университета показало, что автоматизация уже влияет на рынок труда. По данным ученых, с конца 2022 года занятость среди молодых разработчиков в возрасте от 22 до 25 лет снизилась почти на 20%. Эксперты предупреждают, что это может ослабить приток новых специалистов в отрасль, хотя опытные инженеры пока менее подвержены влиянию ИИ-инструментов.
