Anthropic заявила, что ИИ пишет 90% кода, но инженеры по-прежнему нужны

Глава компании Дарио Амодеи сообщил, что технологии Claude ускоряют работу, но не заменяют людей

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный директор компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что искусственный интеллект Claude уже пишет около 90% программного кода в проектах компании, однако инженеры по-прежнему необходимы. Об этом он рассказал на конференции Dreamforce во время беседы с руководителем Salesforce Марком Бениоффом.

По словам Амодеи, его прогноз о том, что большую часть кода вскоре будут писать ИИ-модели, уже сбылся внутри Anthropic и в ряде других компаний. При этом он подчеркнул, что такая автоматизация не приводит к сокращению персонала. Напротив, разработчики получают больше возможностей сосредоточиться на сложных задачах и улучшении программ, что повышает общую продуктивность.

Амадеи отметил, что речь идет не о замене, а о «новом распределении ролей». Инженеры теперь контролируют качество, редактируют сложные участки и координируют работу ИИ-моделей. В результате, по его словам, команды становятся «в десять раз эффективнее».

Подобная практика распространяется и за пределами Anthropic. Ранее глава стартап-инкубатора Y Combinator Гарри Тан сообщил, что четверть основателей в новой группе компании создают до 95% своего кода при помощи искусственного интеллекта.

Тем не менее исследование Стэнфордского университета показало, что автоматизация уже влияет на рынок труда. По данным ученых, с конца 2022 года занятость среди молодых разработчиков в возрасте от 22 до 25 лет снизилась почти на 20%. Эксперты предупреждают, что это может ослабить приток новых специалистов в отрасль, хотя опытные инженеры пока менее подвержены влиянию ИИ-инструментов.

Артем Гафаров