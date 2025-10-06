Foxconn зафиксировала рекордную выручку, но не оправдала прогнозов

Рост доходов обеспечил спрос на оборудование для ИИ, однако на результаты повлияли валютные колебания

Фото: Артем Дергунов

Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по контракту, сообщила о рекордной выручке за третий квартал. Доходы выросли на 11% по сравнению с прошлым годом и достигли 2,057 трлн тайваньских долларов ($67,7 млрд). Основным драйвером роста стал высокий спрос на оборудование для искусственного интеллекта.

Несмотря на рекорд, результат оказался ниже прогноза аналитиков LSEG SmartEstimate, которые ожидали 2,134 трлн тайваньских долларов. При этом компания отметила, что итоговые показатели превысили ее собственные ожидания. В долларах США выручка увеличилась на 16,1%, чему способствовало укрепление национальной валюты примерно на 8% с начала года.

По данным Foxconn, подразделение облачных и сетевых решений показало значительный рост благодаря поставкам серверов для систем искусственного интеллекта. В то же время продажи потребительской электроники, включая iPhone, снизились из-за валютных факторов.

Выручка за сентябрь составила 837,1 млрд тайваньских долларов, что на 14,2% больше, чем годом ранее, и стало рекордным показателем для этого месяца. В компании ожидают, что рост сохранится и в четвертом квартале за счет увеличения поставок серверов и традиционного пикового сезона перед праздниками.

Артем Гафаров