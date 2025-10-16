Nvidia, Microsoft и BlackRock покупают оператора дата-центров Aligned за $40 млрд

Сделка стала крупнейшей в истории индустрии и укрепит инфраструктуру для развития искусственного интеллекта

Крупнейшие мировые компании — Nvidia, Microsoft, BlackRock и xAI — объявили о покупке американского оператора дата-центров Aligned Data Centers за $40 млрд. Это крупнейшая сделка в истории индустрии, отметили участники консорциума.

Aligned специализируется на проектировании и управлении центрами обработки данных в Северной и Южной Америке. Сейчас компания принадлежит Macquarie Asset Management. После завершения сделки, которую ожидают в конце 2026 года, инвесторы выкупят 100% акций Aligned.

Покупателями выступят компании MGX из ОАЭ, инвестиционное подразделение BlackRock Global Infrastructure Partners и участники консорциума Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), созданного в 2024 году для ускорения инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. В AIP входят BlackRock, Microsoft, Nvidia, MGX, а также Кувейтский инвестиционный фонд, Temasek и xAI.

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк отметил, что инвестиции в Aligned помогут сформировать технологическую основу для следующего этапа развития ИИ. «Эта сделка приближает нас к созданию инфраструктуры, которая станет двигателем будущего искусственного интеллекта», — заявил он.

Aligned управляет 50 кампусами дата-центров и располагает более чем 5 гигаваттами действующих и запланированных мощностей. Новые инвестиции позволят компании ускорить строительство новых площадок и увеличить объем вычислительных ресурсов, востребованных для обучения и эксплуатации ИИ-моделей.

По оценке участников сделки, покупка Aligned станет первым шагом в рамках программы AIP, которая предусматривает вложение $30 млрд собственного капитала в развитие вычислительной инфраструктуры.

Артем Гафаров