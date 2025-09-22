Новости технологий

08:07 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В ОАЭ открыт первый центр Nvidia AI в Ближнем Востоке

15:58, 22.09.2025 Сюжет:  Искусственный интеллект

Технологический институт Абу-Даби и Nvidia создали совместную лабораторию для работы над ИИ и робототехникой

В ОАЭ открыт первый центр Nvidia AI в Ближнем Востоке
Фото: Scott Rodgerson на Unsplash

Технологический институт Абу-Даби и компания Nvidia объявили о создании совместной исследовательской лаборатории в Объединенных Арабских Эмиратах. Новый центр стал первым центром искусственного интеллекта Nvidia на Ближнем Востоке. Он объединит ресурсы института и вычислительные мощности американской компании, которые активно используются в глобальной индустрии искусственного интеллекта.

Генеральный директор института Наджва Аарадж сообщила, что в рамках соглашения будет применяться новый графический процессор Thor, предназначенный для разработки передовых робототехнических систем. В числе направлений исследований заявлены гуманоидные роботы, четырехногие платформы и роботизированные манипуляторы.

Технологический институт является прикладным подразделением Совета по передовым технологиям Абу-Даби и входит в государственную программу ОАЭ по развитию искусственного интеллекта. Страна в последние годы инвестирует миллиарды долларов в эту сферу, получая доступ к передовым технологиям.

Переговоры о создании совместного центра велись около года. Как отметила Аарадж, институт уже давно использует чипы Nvidia для обучения собственных языковых моделей. Новый проект предусматривает работу смешанных команд и привлечение дополнительных сотрудников специально для лаборатории.

Артем Гафаров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также