В ОАЭ открыт первый центр Nvidia AI в Ближнем Востоке

Технологический институт Абу-Даби и Nvidia создали совместную лабораторию для работы над ИИ и робототехникой

Технологический институт Абу-Даби и компания Nvidia объявили о создании совместной исследовательской лаборатории в Объединенных Арабских Эмиратах. Новый центр стал первым центром искусственного интеллекта Nvidia на Ближнем Востоке. Он объединит ресурсы института и вычислительные мощности американской компании, которые активно используются в глобальной индустрии искусственного интеллекта.

Генеральный директор института Наджва Аарадж сообщила, что в рамках соглашения будет применяться новый графический процессор Thor, предназначенный для разработки передовых робототехнических систем. В числе направлений исследований заявлены гуманоидные роботы, четырехногие платформы и роботизированные манипуляторы.

Технологический институт является прикладным подразделением Совета по передовым технологиям Абу-Даби и входит в государственную программу ОАЭ по развитию искусственного интеллекта. Страна в последние годы инвестирует миллиарды долларов в эту сферу, получая доступ к передовым технологиям.

Переговоры о создании совместного центра велись около года. Как отметила Аарадж, институт уже давно использует чипы Nvidia для обучения собственных языковых моделей. Новый проект предусматривает работу смешанных команд и привлечение дополнительных сотрудников специально для лаборатории.

Артем Гафаров