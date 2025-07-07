IT‑гиганты США уволили 94 000 сотрудников ради развития AI

К середине 2025 года ведущие технологические компании США избавились от почти 94 000 IT‑специалистов — это в среднем по 507 увольнений каждый рабочий день. Согласно исследованию FinalRoundAI, сокращения в США объясняются не экономическим кризисом, а планомерным изменением приоритетов: компании высвобождают ресурсы, чтобы направить их в развитие искусственного интеллекта.

Intel возглавила список, объявив в апреле об уходе более 21 000 сотрудников (почти 20% штата) в рамках перестройки в пользу производства AI‑чипов и закрытия подразделения автономного вождения. Microsoft последовала за ней, подтвердив планы сократить 9 000 позиций в игровых и облачных сервисах, чтобы упростить структуру и усилить инвестиции в AI‑решения. IBM в мае уволила около 8 000 сотрудников HR‑департамента, заменив их внутренним AI‑чатботом AskHR.

Даже Google, несмотря на беспрецедентное финансирование проектов Bard и Gemini, в июне сократил четверть штата команды по разработке «умных» телевизоров. Дочерние компании TikTok и Bumble начали сворачивать маркетинговые и операционные отделы, сосредоточившись на внедрении AI‑функций. Amazon и Meta* в мае объявили очередные раунды сокращений, мотивируя это необходимостью перенаправить бюджеты с поддержки традиционных продуктов на обучение и внедрение крупных AI‑моделей.

География увольнений подчеркивает влияние Силиконовой долины: более 11 000 специалистов потеряли работу в Калифорнии, более 2 300 — в Вашингтоне (в Microsoft), свыше 14 000 — в Техасе (Tesla в Остине). В индийских офисах американских компаний (Бангалор и др.) массовые увольнения коснулись преимущественно служебных и операционных подразделений.

Эксперты отмечают, что, в отличие от прошлых спадов, эти сокращения не связаны со слабой выручкой — даже в I кв. Microsoft, Amazon и их конкуренты демонстрировали двузначный рост доходов. Но теперь AI — не эксперимент, а ключевая бизнес‑стратегия, где эффективность измеряется не только прибылью, но и числом освободившихся позиций.

В ближайшие месяцы готовность специалистов к переобучению и освоению навыков стратегического мышления, сложного принятия решений и взаимодействия с AI‑системами станет решающим фактором: адаптируешься — остаешься востребованным, нет — уступишь место машинному интеллекту.

Артем Гафаров