Тайвань запустил программу из десяти проектов ИИ с целью прироста экономики на $510 млрд

Проект охватывает фотонику, квантовые технологии и робототехнику, предусматривает венчурный капитал и создание 500000 рабочих мест

Правительство Тайваня aнонсировало стратегию из десяти крупных проектов ИИ, рассчитанную до 2040 года и нацеленную на создание экономического эффекта более $510 млрд. Премьер Чо Чунг‑тай отметил, что ключевым преимуществом станет сильная инфраструктура ИКТ и лидерство в полупроводниковой отрасли, что позволит Тайваню претендовать на статус глобального хаба технологий.

Проект включает три приоритетных направления: кремниевую фотонику, квантовые технологии и ИИ‑робототехнику. Тайвань намерен развивать собственный суверенный искусственный интеллект, создать мощную вычислительную инфраструктуру и внедрять ИИ в ключевые отрасли экономики. Для поддержки инноваций предусмотрено T$100млрд (около $3,1 млрд) венчурного капитала и создание полумиллионного штата рабочих мест.

Инициатива вызвала активную поддержку отраслевых компаний: TSMC и другие партнеры работают над фотонными решениями, Foxconn участвовал в создании промышленного альянса ИИ‑робототехники. Также планируется открытие трех международных исследовательских лабораторий мирового уровня.

Проект подчеркнул приверженность правительства развитию инфраструктуры и талантов: три исследовательских центра, стимулирование венчурных инвестиций и создание равномерной поддержки для всех регионов острова. Ожидается, что это станет ядром новой стратегии цифрового лидерства в регионе.

Артем Гафаров