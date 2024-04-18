Искусственный интеллект ловит похитителей электричества и контролирует зарядки для электромобилей

«Сетевая компания» выступила на ТЭФ-2024 «нейросетевым» визионером в области электроснабжения, собрала урожай наград и подписала важные соглашения

Фото: Максим Платонов

Внедрение решений на основе искусственного интеллекта и нейросетей стало визитной карточкой АО «Сетевая компания» на выставке TatEnergyExpo 2024 и важной темой выступлений ее спикеров в рамках деловой программы форума. Компания доказала свой статус визионера, одного из самых передовых и высокотехнологичных электросетевых предприятий страны. На пилотных проектах на основе нейросетей уже сэкономлены миллионы рублей и тысячи человеко-часов. Искусственный интеллект становится надежным помощником энергетиков и решает все новые и новые задачи. Подробнее о том, какой серьезный десант высадила «Сетевая компания» на один из крупнейших энергофорумов года и за что получила новые награды, — в обзоре «Реального времени».

В Год науки и технологий энергетики представили ультраинновационную экспозицию

Стенд «Сетевой компании» на выставке TatEnergyExpo 2024 выделялся среди остальных своими размерами и разнообразием экспозиции. Здесь была представлена не одна компания, а сразу множество: партнеры «Сетевой», в основном из числа резидентов технопарка «Искра Волга», представили импортозамещающие и высокотехнологичные решения в области электротехнического оборудования. 2024-й объявлен в республике Годом науки и технологий, в соответствии с этим и была сформирована экспозиция энергетиков, которая носит исключительно инновационный характер.

Наше издание уже рассказывало о том, какие интересные новинки разрабатываются по заказу «Сетевой компании». Здесь показаны решения для роботизации оборудования по осмотру подстанции, по релейной защите, решения для автоматизации распределительной сети и множество других. Все эти экспонаты были разработаны при непосредственном участии «Сетевой компании» посредством НИОКРов. Кстати, за 10 лет компания и ее партнеры реализовали уже 112 НИОКРов по электротехнической проблематике!

Подробнее об этом рассказал «Реальному времени» Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»:

Поймать за хвост «энергопиратов» и упорядочить работу зарядных станций для электромобилей

В рамках выставки TatenergyExpo 2024 среди экспонентов проходил конкурс на лучшую разработку. Гран-при конкурса «За применение нейросетей в электросетевом комплексе» получила интеллектуальная система «Сетевой компании» для определения безучетного потребления электроэнергии. Проще говоря, искусственный интеллект теперь помогает ловить воришек, которые несанкционированно похищают электроэнергию: пользуются, но не платят. Используя накопленный за несколько лет массив «больших данных», полученных с умных счетчиков, нейросеть анализирует профили потребления, ищет неочевидные для человека, но явные для искусственного интеллекта нарушения закономерностей и показывает: вот здесь явно что-то не так. На место, к «подозрительному» счетчику, выезжают специалисты «Сетевой компании» и в большинстве случаев действительно обнаруживают, что в сеть кто-то «врезался» и преспокойно использует электричество мимо счетчика.

Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания», рассказывает:

— В компании внедрено более 400 тысяч интеллектуальных приборов учета, которые ежесекундно генерируют большое количество информации — массив «больших данных». Они хранятся на наших серверах. Проект, за который мы получили Гран-при, призван найти точки безучетного потребления. Мы проанализировали графики потребления энергии в тех точках, где совершенно точно происходит энерговоровство. Обучили нейросеть распознавать такой характер потребления, искать неявные закономерности в графиках потребления. Пока по опыту применения этой системы из десяти «подозрительных» счетчиков, определенных нейросетью, два случая действительно попадают в цель. На сегодняшний день по итогам реализации проекта потенциальный экономический эффект может составить 18 миллионов рублей в год. И это — только в начале нашего пути, ведь систему мы разрабатываем всего лишь 9 месяцев.

Есть и еще одна награда, которую АО «Сетевая компания» получила на выставке. Это диплом второй степени за интеллектуальный контроллер для электрозарядных станций. Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Сетевая компания» Тимур Курбангалиев объясняет суть этого проекта:

— Зарядные станции для электромобилей, которые мы устанавливаем, запитываются от трансформаторных подстанций. Мощность этих подстанций рассчитана на энергопотребление социальных объектов. Может случиться так, что, когда на зарядку поставят два или три электромобиля, они будут отбирать мощность у трансформатора, направленную на социальное обеспечение. Мы установили приоритет в энергообеспечении на социальные объекты. Контроллер «понимает», что сейчас идет превышение мощности, и снижает уровень мощности потребления электромобиля для того, чтобы отдать мощность социальному объекту. Это социально ориентированная разработка: все потребители должны быть в равных условиях, но социальные объекты имеют наивысший приоритет!

Гран-при конкурса «За применение нейросетей в электросетевом комплексе» получила интеллектуальная система «Сетевой компании» для определения безучетного потребления электроэнергии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Электротехническое оборудование от отечественных производителей

Курс на импортозамещение и на использование наукоемких решений себя оправдывает. Сегодня в технопарке уже выпускается разнообразная продукция, которая удовлетворяет требованиям энергораспределяющих компаний и полностью соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Например, Зеленодольский электротехнический завод представил оборудование для автоматизации электросетей, которое установлено уже более чем на 250 подстанциях в Татарстане. Сердце ячейки подстанции — вакуумный выключатель — с прошлого года производится на ЗЭТЗ. Локализация этого производства стала серьезным шагом и позволила ускорить и углубить автоматизацию подстанций.

— Сегодня вакуумные выключатели в России производят несколько компаний, большой объем поступает из Китая. Мы взяли самые передовые технологии и локализовали тот продукт, который считаем самым актуальным на сегодняшний день. Без таких выключателей трудно представить себе современное распределительное устройство. А еще они устанавливаются в реклоузерах, чтобы создавать автоматические пункты секционирования непосредственно на воздушных линиях. Этот выключатель востребован не только на объектах «Сетевой компании», но и на промышленных предприятиях, расположенных в Татарстане и за пределами республики. Продукт востребованный, думаю, он найдет себя, — рассказывает Наиль Галимов, директор ЗЭТЗ.

Чтобы проводить работы под напряжением прямо на ЛЭП, нужно особое оборудование и средства защиты для персонала. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» рассказывало о том, как АО «Сетевая компания» одним из первых в стране освоило работы на сетях без отключения электричества. Но для того чтобы проводить работы под напряжением прямо на ЛЭП, нужно особое оборудование и средства защиты для персонала. В Татарстане эти процессы идут рука об руку. Энергетики уже научились работать под напряжением — и предприятие «Эр-вольт» уже научилось изготавливать все необходимое для этих работ.

В рамках политики импортозамещения компания «Энергоинновация» освоила производство высоковольтной кабельной арматуры напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ под брендом СКАТ. Технический директор компании Марсель Файзуллин рассказывает:

— Мы представили новые продукты, которые недавно разработали. Это различные виды соединительных муфт, штекерных муфт, новое поколение. Уникальность нашей продукции в том, что есть некоторые виды соединительных муфт. Штекерная система обладает датчиками напряжения и частичного возврата. Плюс еще мы усовершенствовали саму технологию производства — так, чтобы изоляция была чистая и качественным продукт. Существовавший в России дефицит высоковольтных муфт в условиях ухода поставщиков обязательно будет замещен. Все его почувствовали — не только производители кабельной арматуры, но и заказчики. Все иностранные компании, работающие в этой сфере, ушли с российского рынка. А мы этим пользуемся, естественно. У нас уже есть потенциальные заказчики не только в Татарстане, но и в других регионах, и за рубежом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, обходя выставку, уделил пристальное внимание решениям, представленным на экспозиции «Сетевой компании»: и умным счетчикам, и роботизированным системам, и импортозаместительному оборудованию. Задал множество вопросов. Было видно: глава республики внимательно следит за развитием электросетевой отрасли и за тем, как уверенно шагают в завтрашний день татарстанские энергетики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, обходя выставку, уделил пристальное внимание решениям, представленным на экспозиции «Сетевой компании»: и умным счетчикам, и роботизированным системам, и импортозаместительному оборудованию. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Здесь реализуются пилотные для России проекты, мы делаем это вместе с «Сетевой компанией»!»

В рамках форума «Сетевая компания» подписала ряд важных соглашений. Одно из них — с «Монитор Электрик», одним из крупнейших российских производителей программных решений в области оперативно-технологического управления для электроэнергетики. Вместе компании работают уже почти 15 лет, и в числе прочего создали совместный проект по цифровизации модели электрической сети компании. Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор «Монитор Электрик» Андрей Конев, этот проект позволил впервые в России использовать уникальную технологию: общая информационная модель создается в системе управления сетевыми активами и данные из нее автоматически передаются в диспетчерскую систему производства.

Подписанное соглашение состоит в следующем: исходно технология, создававшая систему управления сетевыми активами, была импортная. И теперь в сотрудничестве с «Сетевой компанией» «Монитор Электрик» взял на себя амбициозную задачу заместить ее на российском рынке. Таким образом будет защищена критическая информационная инфраструктура, а российские энергетики получат безопасное, удобное и полностью локализованное в России решение для дальнейшей информатизации отрасли.

— Поскольку эта модель является основой для всех последующих технологических процессов в сетевой организации, это очень важная задача, — рассказывает Андрей Конев. — Она сложная, нам потребуется применить не только те технологии, которые сейчас работают в нашей компании, но и разработать ряд новых решений. И здесь нам пригодится весь наш опыт совместной работы с «Сетевой компанией» в интеграционном проекте. Специалисты АО «Сетевая компания» будут плотно взаимодействовать вместе с нами. Инструмент, который мы вместе создаем, на мой взгляд, будет востребован во всем электросетевом комплексе РФ, мы верим в его потенциал. «Сетевая компания» изначально была очень серьезно ориентирована на современные технологии, поэтому мы нашли здесь огромное количество грамотных специалистов. В Казани проекты делаются быстро и с очень высоким результатом. Мы благодарны ее руководству, без его поддержки такие большие проекты были бы невозможны. Здесь реализуются пилотные для РФ проекты, и мы делаем это вместе с «Сетевой компанией»!

Реклама. АО «Сетевая компания». Исходно технология, создававшая систему управления сетевыми активами, была импортная. И теперь в сотрудничестве с «Сетевой компанией» «Монитор Электрик» взял на себя амбициозную задачу заместить ее на российском рынке. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Сетевая компания» Тимур Курбангалиев рассказывает, что для разработки новой системы остро стоит вопрос создания информационных систем с паспортизацией оборудования, с указанием технических характеристик для дальнейшей автоматизации диспетчерского управления. В настоящее время отечественных аналогов такому продукту в России нет. Компания «Монитор Электрик» берет на себя обязательство в кратчайшие сроки разработать такой продукт, АО «Сетевая компания» окажет в этом методологическую и консультационную поддержку.

— Хорошие результаты рождаются, когда идет взаимодействие разработчиков, заказчиков и методологов! — заключает Курбангалиев. — «Сетевая компания» — один из отраслевых лидеров в области автоматизации управленческих процессов, у нас уже есть серьезные наработки. Для нас важно, чтобы одна и та же информация не заводилась многократно в информационные системы, а была заведена единожды со всеми характеристиками и потом ретранслировалась в другие используемые программные продукты. Если это будет реализовано, то резко сокращается трудозатратность и ускоряются все процессы в компании. Срок реализации проекта пока не указан. Следующая контрольная точка в этой работе — через год: у нас уже появятся наработки программного продукта, определятся сложности и способы их решения.

«Сетевая компания» — один из отраслевых лидеров в области автоматизации управленческих процессов, у нас уже есть серьезные наработки



«Наша цель — комплексное развитие автоматизации»

Активное участие «Сетевая компания» приняла и в деловой программе форума. Организовала круглые столы по охране труда энергетиков, по диагностике кабельных линий и по вопросам реализации услуг. А еще выступила организатором панельной дискуссии «Применение искусственного интеллекта в энергетике. Вызовы и возможности», которая вызвала огромный интерес у экспертов отрасли. В зале действительно яблоку негде было упасть, и немудрено: говорят про ИИ сегодня везде, а вот как использовать его в энергетике?

Специалисты компании поделились собственным опытом и выслушали мнение коллег. Говорили и о проблемах: например, в госкорпорациях массивы «больших данных» засекречены, и это затрудняет доступ к их обработке. На сегодняшний момент искусственный интеллект не может решить за человека все проблемы и полностью взять на себя вопросы энергообеспечения, однако может облегчить и ускорить работу инженеров. Впереди большой путь, нужно просто не бояться по нему идти.

«Сетевая компания» выступила организатором панельной дискуссии «Применение искусственного интеллекта в энергетике. Вызовы и возможности», которая вызвала огромный интерес у экспертов отрасли. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Тимур Курбангалиев подытоживает опыт, накопленный в компании за несколько лет:

— Раньше было популярно слово «автоматизация». Потом стало популярно выражение «информационные технологии», следом появилось понятие «цифровая трансформация». Следующий шаг нашего развития — искусственный интеллект и развитие нейронных сетей. Наша компания поступательно двигалась по этому пути. Мы накопили огромное количество данных с индивидуальных приборов учета, со средств телемеханики, с устройств релейной защиты. Мы эти данные храним в нашей системе. И благодаря ИИ и нейронным сетям, наш персонал начинает обрабатывать эти данные. В процессе мы получаем принципиально новую аналитику, благодаря которой можем получить как экономический эффект, так и пересматривать процессы организации работы внутри компании. Наша цель — комплексное развитие автоматизации. На всех направлениях: технологические процессы, управленческие, аналитика данных. Сейчас мы только в начале пути. Но мы почувствовали вкус, получили первые эффекты. И нам это понравилось!