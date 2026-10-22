Татарстан вошел в топ-10 регионов России по обороту оптовой торговли

«Реальное время» составило рейтинг российских субъектов по сумме и динамике оборота оптовой торговли

Фото: Реальное время

По итогам января — августа 2026 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил 1,27 трлн рублей — это восьмое место среди регионов России. При этом за год данный показатель в республике вырос на 6,8% — 31-е место по стране. Кто еще оказался в лидерах и аутсайдерах по объему и динамике оптовой торговли и чем она отличается от розничной — в материале «Реального времени».

Башкортостан — единственный регион-лидер по объему и динамике торговли оптом

Лишь в 10 регионах России оборот оптовой торговли превысил 1 трлн рублей по итогам января — августа 2026 года. На первом месте в этом топе оказалась Москва (5,6 трлн), на втором — Московская область (3,5 трлн), а на третьем — Санкт-Петербург (2,4 трлн). В топ-5 также попали Краснодарский край (2 трлн) и Ростовская область (1,45 трлн), следует из данных Росстата.

По величине оборота оптовой торговли шестое место в списке досталось Свердловской области (1,3 трлн), седьмое — Башкортостану (1,28 трлн), восьмое — Татарстану (1,27 трлн). Замыкают топ-10 Нижегородская и Челябинская области (чуть более 1 трлн рублей в обоих субъектах России).



Реальное время / realnoevremya.ru

Оптовая торговля — вид торговой деятельности, при которой товары продаются крупными партиями юрлицам, индивидуальным предпринимателям или государственным структурам не для личного, семейного или домашнего использования, а для дальнейшей перепродажи, переработки или использования в предпринимательской деятельности.

В цепочке поставок оптовая компания выступает посредником: закупает товары у производителей или крупных поставщиков, хранит их на своих складах, а затем распределяет среди розничных продавцов, производственных предприятий или других бизнес-клиентов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В перечень ключевых участников цепи также входят:

Производители — предприятия, выпускающие товары.

Оптовые компании (оптовики) — организации, которые закупают товары для последующей перепродажи или использования в производстве.

Розничные продавцы — магазины, торговые сети, которые приобретают товары для перепродажи конечным потребителям.

Производственные предприятия — компании, закупающие сырье или компоненты для использования в процессе производства.

Дистрибьюторы — посредники, занимающиеся дальнейшим распределением товара в регионы или к конечным продавцам.

Согласно опубликованным данным, в отличие от розничной торговли, в оптовой объемы продаж идут крупными партиями. Причем наценка в опте может быть небольшой за счет значительного объема, а в рознице порой превышает 100%. При этом в розничной торговле процесс сделки проходит достаточно быстро, а в оптовой — более длительно и включает в себя анализ рынка.

Наибольший прирост на Чукотке, в Ивановской области и Башкортостане

Тем временем динамика объема оборота розничной торговли превысила 10% за последние 12 месяцев только в девяти регионах. Самый большой прирост зафиксирован на Чукотке (+20,4% к январю — августу 2025-го, до 16,2 млрд). На втором месте — Ивановская область (+12,8%, до 259 млрд), а на третьем — Башкортостан (+12,1%), который, к слову, стал единственным регионом, попавшим в десятку лидеров по обоим показателям. При этом относительно первого топа республика поднялась на четыре позиции вверх. Еще в топ-5 вошли Тыва (+12%, до 58,9 млрд) и Магаданская область (+11,9%, до 47,4 млрд).

На шестом месте — Хабаровский край (+11,1%, до 429,1 млрд), на седьмом — Амурская (+10,8%, до 279,6 млрд), на восьмом — Омская (+10,7%, до 457,6 млрд), а девятом — Астраханская (+10,6%, до 202,8 млрд) области. Замкнула топ-10 Еврейская автономная область (+9,9%, до 38,1 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан не попал в топ-30 регионов по динамике объема оптовой торговли

Отдельно про Татарстан следует упомянуть, что республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе по объему оптовой торговли. За последний год данный показатель в регионе вырос на 6,8% — это восьмое место в ПФО и 31-е — по России.

Согласно подсчетам Татарстанстата, на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 26,4% оборота оптовой торговли.

— В августе 2026 года оборот оптовой торговли на 68,2% формировался организациями оптовой торговли, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2025-го, оборот которых составил 312 млрд рублей, или 96,8% (в сопоставимых ценах) к августу 2025 года, — отмечается в документе ведомства.

Если же рассматривать статистику за месяц, то наибольший объем оборота оптовой торговли в регионе зафиксирован в июле 2026-го (514,6 млрд), а самый скромный показатель — в январе (266,1 млрд).

Аутсайдеры по объему оборота — Ненецкий автономный округ, по динамике — Крым

В свою очередь, наименьший объем оптовой торговли зафиксирован в Ненецком автономном округе (10,3 млрд). Также небольшие показатели у Чукотки (16,2 млрд). На третьем месте — Еврейская автономная область (38,1 млрд). Добавим, что последние два региона ранее оказались в лидерах по динамике прироста оборота.

На четвертом месте в топе — Ингушетия (44,7 млрд), на пятом — Магаданская область (47,4 млрд). На 6—10-м местах рейтинга расположились Алтай (47,8 млрд), республики Тыва (58,9 млрд), Калмыкия (59,4 млрд) и Карачаево-Черкесия (60 млрд), а также Севастополь (88 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Худшая динамика оборота оптовой торговли среди регионов России зафиксирована в Крыму (-7,5% за год, до 365,3 млрд). Также снижение оборота наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,7%, до 162,1 млрд) и Севастополе (-0,9%, до 88 млрд). Причем последний субъект до этого также оказался в антирейтинге по объему оптовой торговли.

Еще в семи регионах зафиксирован рост, но минимальный по сравнению с другими регионами. Среди них — республики Дагестан (+0,4%, до 709,5 млрд), Карелия (+1%, до 154,8 млрд) и Алтай (+1,2%, до 47,8 млрд). Кроме того, в список с наименьшей динамикой вошли Ненецкий автономный округ (+1,4%, до 10,3 млрд), Камчатский край (+1,5%, до 118,3 млрд), Псковская область (+2,5%, до 155,8 млрд) и Северная Осетия — Алания (+3%, до 148,6 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru