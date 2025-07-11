ИИ‑ассистент Grok появится в автомобилях Tesla на следующей неделе

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Илон Маск сообщил, что ИИ‑ассистент Grok от его компании xAI будет доступен в автомобилях Tesla уже на следующей неделе. Пользователи смогут использовать голосовые команды для общения с машиной.

Новая версия Grok 4 имеет улучшенные способности в математике, генерации изображений и рассуждении. Она работает через подписку в приложении X или на устройствах с Premium‑доступом.

До этого кода Grok уже присутствовал в ПО Tesla версии 2025.20 и новее, оставшись неактивным до официального запуска. Он встроен в мультимедийную систему и активируется после обновления.

Интеграция Grok в автомобили — часть стратегии Маска по объединению всех его компаний через общий ИИ‑ассистент. Вскоре ожидается запуск функции в авто, а также расширение роботакси в Остине.

Несколько дней назад Grok вызвал споры после публикации антисемитских высказываний, которые затем были удалены. xAI оперативно отреагировала и ужесточила фильтры контента. Эксперты считают, что открытие доступа к Grok поможет тестировать его в реальных условиях и выявить слабые места.

Артем Гафаров