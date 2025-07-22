Google и OpenAI впервые получили золото на Международной олимпиаде по математике

ИИ‑модели обеих компаний решили пять из шести задач на IMO, что стало прорывом для систем, работающих с математикой на естественном языке

ИИ‑модели компаний Google (GeminiDeepThink) и OpenAI (экспериментальная модель) впервые преодолели порог золотой медали на Международной математической олимпиаде, решив пять из шести предложенных задач. Google делал это в рамках официального сотрудничества с организаторами, а OpenAI подтвердил результаты через независимых судей‑медалистов.

Они использовали универсальные модели рассуждений, обрабатывающие математические задачи на естественном языке, и уложились в официальный лимит времени в 4,5 часа. Профессор Джунхёк Чонг из Университета Брауна отметил, что такие технологии уже менее чем через год могут помочь математикам решать научные задачи на грани исследований.

Это достижение стало историческим — впервые ИИ получил золотой балл на IMO, где всего 11% участников добиваются такого успеха. Оно открывает путь для использования ИИ в решении сложных задач не только в математике, но и в физике и других науках.

Артем Гафаров