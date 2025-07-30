Google подпишет кодекс ЕС по практике ИИ, несмотря на опасения

Компания согласилась с добровольным сводом правил для соответствия Закону об ИИ, но предупредила о рисках для инноваций

Google объявила о своем решении присоединиться к добровольному кодексу практики, разработанному Европейским союзом для обеспечения соответствия грядущему Закону об ИИ. Кодекс устанавливает требования по прозрачности в использовании обучающего материала и соблюдению европейского законодательства об авторском праве. Поддержка Google формализует ее намерение действовать в ряду компаний, готовых принять на себя дополнительные обязательства в регионе.

Кент Уокер, президент по глобальным вопросам Google, в официальном блоге компании отметил, что кодекс призван облегчить доступ граждан и бизнеса Европы к безопасным инструментам ИИ. Вместе с тем он выразил озабоченность по поводу ряда положений документа и самого Закона об ИИ. По его мнению, отклонения от сложившейся в ЕС практики об авторском праве, а также необходимость дополнительных согласований и риск раскрытия коммерческой тайны могут затормозить развитие и внедрение новых моделей.

Кроме Google, к подписанию кодекса готовится Microsoft, тогда как Meta* отказалась от участия, указав на юридические неопределенности. Европейские регуляторы рассчитывают, что такой свод правил станет мировым стандартом регулирования ИИ, а добровольная поддержка со стороны лидеров отрасли повысит доверие и создаст единые правила игры в цифровой сфере.

Артем Гафаров