OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять новых центров Stargate в США

Совокупные вложения в проект превысят $400 млрд в ближайшие три года

Компании OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о строительстве пяти новых центров обработки данных в США в рамках проекта Stargate. Совокупная мощность объектов составит почти 7 гигаватт, а объем инвестиций в течение трех лет превысит $400 млрд. Это приблизит партнеров к выполнению цели по созданию инфраструктуры на $500 млрд и 10 гигаватт мощности к концу 2025 года.

Три новых центра будут построены в округе Шакелфорд (Техас), округе Донья-Ана (Нью-Мексико), а также в одном из штатов Среднего Запада, название которого пока не раскрывается. Еще одно расширение мощностью 600 мегаватт планируется рядом с основным кампусом Stargate в Абилине, Техас. Вместе эти площадки обеспечат свыше 5,5 гигаватт мощности и создадут более 25 тысяч рабочих мест.

Два других центра будут построены в партнерстве OpenAI и SoftBank. Один из них появится в Лордстауне, Огайо, где SoftBank уже начал возведение центра нового поколения. Второй разместится в округе Милам, Техас и будет создан совместно с SB Energy. Эти объекты смогут обеспечить до 1,5 гигаватт мощности в течение ближайших полутора лет.

По данным компаний, новые площадки выбраны из более чем 300 заявок, поступивших от 30 штатов. В дальнейшем список будет расширен. Основной кампус Stargate в Абилине уже функционирует на базе Oracle Cloud Infrastructure. Здесь с июня начали поступать первые серверные стойки NVIDIA GB200, которые используются для обучения и запуска новых моделей OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что проект Stargate станет фундаментом для будущих прорывов в области искусственного интеллекта. Руководители Oracle и SoftBank подчеркнули значимость масштабируемой инфраструктуры для быстрого развития технологий и создания рабочих мест в США.

Впервые о планах по инвестированию $500 млрд в Stargate было объявлено в январе 2025 года. Тогда компании представили инициативу на встрече в Белом доме, где отметили поддержку проекта со стороны администрации президента США.

Артем Гафаров