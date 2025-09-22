Библиотеки США столкнулись с наплывом запросов книг, придуманных ИИ

Читатели приносят списки, созданные чат-ботами, и требуют книги, которых нет

Американские библиотеки все чаще сталкиваются с проблемой запросов на книги, которых в действительности нет. По словам библиотекаря Эдди Кристана, посетители начали приносить списки произведений, созданные чат-ботами, и просить выдать вымышленные издания. Проблема обострилась этим летом после публикации списка летнего чтения, подготовленного с помощью искусственного интеллекта и размещенного в изданиях Chicago Sun-Times и The Philadelphia Inquirer без проверки.

Кристан рассказал, что теперь получает не только запросы на книги, но и на другие виды медиа, которых не существует. Он отметил, что это осложняет работу библиотекарей и снижает уровень информационной грамотности среди посетителей. По его словам, ему приходится проверять каждый подозрительный запрос сначала в библиотечном каталоге, затем в глобальной системе WorldCat. Если книги там нет, велика вероятность, что название придумано искусственным интеллектом.

Проблема затрагивает и технологическую сторону работы библиотек. Как рассказала руководитель проекта Library Freedom Project Элисон Макрина, пользователи начинают больше доверять чат-ботам, чем библиотекарям. Это приводит к недоверию к рекомендациям специалистов и снижению критического мышления у посетителей. При этом компании активно внедряют новые ИИ-сервисы в библиотечные системы, но тестирование показывает, что такие инструменты часто выдают неточные результаты и усложняют работу с каталогами.

Руководитель отдела систем управления ресурсами Университета Массачусетса Джейми Тейлор отметила, что новые ИИ-функции в каталогах, такие как семантический поиск и автоматические аннотации, не готовы к использованию. По ее словам, такие продукты мешают студентам учиться точному поиску и в итоге приводят к получению неверных данных. Несмотря на осторожный оптимизм части специалистов, большинство библиотекарей воспринимают внедрение ИИ как дезориентирующее и проблемное.

Артем Гафаров