OpenAI планирует построить дата-центр мощностью от 1 ГВт в Индии

Гигантское расширение в рамках проекта Stargate отражает амбиции AI-индустрии в Азии

OpenAI готовится к крупному шагу в Азии — компания ищет партнеров для строительства дата-центра в Индии с мощностью от 1 гигаватта, сообщает Reuters. Конкретное расположение и сроки реализации проекта пока остаются не определены.

Открытие такого центра стало бы частью глобальной инициативы по расширению инфраструктуры AI под брендом Stargate, реализуемой совместно с Microsoft и сопровождаемой миллиардными инвестициями.

OpenAI уже официально зарегистрирована в Индии и начала формировать команду. Также компания планирует открыть первый офис в Нью-Дели до конца года, учитывая, что Индия — лишь второй по величине рынок пользователей ChatGPT.

Глава OpenAI Сэм Альтман, возможно, анонсирует запуск центра во время своего визита в страну в сентябре — разговоры об этом идут, хотя подтверждения пока нет. Этот проект демонстрирует стратегическую роль Индии для OpenAI и усиливает ее позицию в быстро растущем рынке AI — как среди пользователей, так и технологических партнеров.

Артем Гафаров