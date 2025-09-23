Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI и поставит чипы для дата-центров

Компании планируют развернуть инфраструктуру мощностью 10 гигаватт к 2026 году

Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI и обеспечить компанию чипами для дата-центров. Сделка включает два этапа: Nvidia приобретет у OpenAI неконвертируемые акции, а OpenAI направит привлеченные средства на закупку оборудования. Первоначальные вложения Nvidia составят $10 млрд. Стороны подписали письмо о намерениях, предполагающее запуск не менее 10 гигаватт систем Nvidia для OpenAI.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман отметил, что вычислительная инфраструктура станет основой будущей экономики. Первая поставка оборудования запланирована на вторую половину 2026 года, когда будет введен в эксплуатацию новый комплекс Vera Rubin. Nvidia заявила, что планирует обеспечить OpenAI значительное расширение мощностей для создания новых продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта.

После объявления акции Nvidia поднимались на 4,4%, достигнув рекордного уровня. Oracle, участвующая вместе с OpenAI, SoftBank и Microsoft в проекте Stargate по строительству дата-центров стоимостью $500 млрд, также прибавила около 6%. Аналитики отмечают, что соглашение выгодно для Nvidia, но вызывает вопросы о том, что часть инвестиций фактически может возвращаться в компанию через закупки чипов.

OpenAI продолжает работать и над собственными процессорами совместно с Broadcom и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. По данным СМИ, сделка с Nvidia не меняет эти планы и не затрагивает сотрудничество с Microsoft. В индустрии искусственного интеллекта соглашение уже сравнивают с другими крупными альянсами, включая многомиллиардные вложения Microsoft в OpenAI и недавние совместные проекты Nvidia с Intel.

Юристы указывают, что объем сделки может привлечь внимание антимонопольных органов США. При этом нынешняя администрация Дональда Трампа занимает более мягкую позицию в отношении регулирования отрасли по сравнению с предыдущим правительством. Эксперты отмечают, что партнерство Nvidia и OpenAI может повлиять на конкурентную динамику рынка, усилив позиции этих компаний по сравнению с другими игроками.

Артем Гафаров