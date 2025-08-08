OpenAI представила ChatGPT-5 с улучшенным анализом и новыми функциями

Модель объединяет быстрые ответы и глубокое рассуждение, но ограничения остаются

Компания OpenAI объявила о запуске ChatGPT-5, которую называет своей самой мощной моделью на данный момент. По информации разработчиков, система способна совмещать быстрые ответы и сложное рассуждение, автоматически переключаясь между режимами в зависимости от задачи. Однако, как и в предыдущих версиях, бесплатный доступ ограничен: при достижении лимита пользователь переходит на упрощенную версию модели.

В OpenAI заявляют, что ChatGPT-5 лучше понимает инструкции и реже допускает ошибки по сравнению с ChatGPT-4. Тем не менее, специалисты в сфере искусственного интеллекта отмечают, что значительная часть обновлений связана не с принципиально новыми возможностями, а с улучшением интерфейса и системных настроек.

Одним из заметных изменений стали расширенные параметры персонализации: пользователи могут выбирать стили общения, настраивать внешний вид интерфейса и использовать более реалистичные голосовые модели. В платной версии появилась интеграция с Gmail и Google Calendar для работы с письмами и расписанием, однако подобные функции уже реализованы в ряде других ИИ-сервисов и не являются уникальными для OpenAI.

Артем Гафаров