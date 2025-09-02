Salesforce сократила 4000 сотрудников поддержки благодаря искусственному интеллекту

Искусственный интеллект сейчас ведет половину клиентских разговоров, что позволило перераспределить персонал в продажи

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф заявил, что благодаря внедрению искусственного интеллекта компания сократила штат службы поддержки с 9000 до 5000 человек. Он подчеркнул, что ИИ-агенты взяли на себя половину всех клиентских взаимодействий, что позволило значительно облегчить нагрузку на сотрудников. Бениофф назвал первые восемь месяцев 2025 года «одними из самых захватывающих» в своей карьере, несмотря на резкое сокращение рабочих мест.

Параллельно компания смогла восстановить связь с более чем 100 миллионами потенциальных клиентов, с которыми ранее не контактировала из-за недостатка персонала. Благодаря агентам, ориентированным на продажи, Salesforce теперь может обрабатывать все входящие обращения клиентов. Сокращенные сотрудники службы поддержки были переведены в отдел продаж, что увеличило динамику распределения ресурсов и расширило возможности для развития.

Несмотря на сокращения, Salesforce остается крупнейшим частным работодателем Сан-Франциско: общая численность работников компании по всему миру составляет около 76 000 человек. Бениофф подчеркнул, что ИИ-системы выполняют не всю работу и человеческое участие остается важным. Он сравнил модель сотрудничества ИИ и сотрудников с технологией «автопилот» в Tesla — когда ИИ управляет рутинными задачами, а человек подключается при необходимости.

Артем Гафаров