Китайская Moonshot AI выпустила открытую AI‑модель для видео и изображений

Китайская компания Moonshot AI выпустила открытую AI‑модель Kimi‑VL. Она способна обрабатывать текст, изображения и видео. Это решение с открытым исходным кодом позволяет разработчикам пользоваться моделью без платы за лицензию.

Kimi‑VL создана на основе архитектуры mixture-of-experts и работает с контекстом до 128 000 токенов. Модель справляется с анализом длинных текстов и сложных изображений. Например, она умеет понимать рукописные заметки или графики целиком, не разбивая их на части.

Открытие исходного кода — это часть общей тенденции в Китае, вызванной успехом DeepSeek. Это модель, представленная в январе 2025 года и показавшая, что такие разработки могут быть мощными и доступными. Китайские стартапы начали активно открывать свои инновации, чтобы ускорить развитие отрасли.



Артем Гафаров