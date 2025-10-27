Австралия подала в суд на Microsoft из-за обвинений в скрытых тарифах на подписки

Австралийский регулятор обвиняет Microsoft в утаивании доступных тарифов Microsoft 365 без Copilot

В конце октября Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Microsoft, обвинив компанию в том, что она ввела в заблуждение почти три миллиона пользователей. В письмах и сообщениях Microsoft предлагала только два варианта: согласиться на удорожание подписки с Copilot или полностью отказаться от услуги.

По версии регулятора, Microsoft предлагала пользователям либо платить больше за тариф с ИИ, либо полностью отказаться от подписки. Однако ACCC выявила наличие третьего, скрытого варианта — так называемых сlassic-тарифов без Copilot по прежней цене. О них пользователи узнавали только если начинали процесс отмены подписки.

Стоимость подписки Microsoft 365 Personal с Copilot выросла на 45%, а семейный тариф — на 29%. По сообщению ACCC, так Microsoft стимулирует переход большего числа пользователей на более дорогие планы с интеграцией Copilot.

Регулятор потребовал от компании введения штрафов, компенсаций, а также запрета на подобные действия в будущем. Максимальные санкции по австралийским законам могут достигать 50 миллионов австралийских долларов.

Артем Гафаров