Глава Airbnb заявил, что сервис готов принять часть работников, вытесненных ИИ

11:53, 14.09.2025 Сюжет:  Искусственный интеллект

Чески считает, что профессии в сфере гостеприимства останутся востребованными

Фото: Мария Зверева

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески заявил, что развитие искусственного интеллекта приведет к сокращению многих профессий, однако часть специалистов сможет найти работу в сфере гостеприимства. По его словам, компания, которая стремится стать универсальным сервисом для бронирования жилья и услуг, может принять на себя часть сотрудников, вытесненных из других отраслей.

Чески выступил на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference в Сан-Франциско. Он отметил, что профессии, связанные с услугами и гостеприимством, будут сохранять устойчивость к внедрению ИИ в ближайшие пять–десять лет. В качестве примера он привел туристические поездки, где люди предпочитают живое общение, а не обслуживание роботами.

По словам Чески, наибольшему риску подвергнуты водители и офисные профессии — от программистов до юристов и аналитиков данных. Он подчеркнул, что в будущем, когда многие рабочие места исчезнут, Airbnb может стать площадкой для новых возможностей занятости.

