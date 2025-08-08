TCS сокращает более 12 000 сотрудников на фоне изменений в IT‑секторе

Отрасль аутсорсинга стоимостью 283 млрд долларов сталкивается с вызовами из‑за автоматизации

Компания Tata Consultancy Services (TCS) объявила о сокращении примерно 12 200 сотрудников, что составляет около 2% от общего числа работников. Руководство объяснило это решением обновить кадры в связи с изменениями требований к профессиональным навыкам. Это стало крупнейшим сокращением в истории компании.

Эксперты связывают сокращения с переходом индустрии к автоматизации и использованию искусственного интеллекта. По оценкам, в ближайшие два-три года в секторе аутсорсинга, который оценивается в 283 млрд долларов, может быть сокращено до 500 тыс. рабочих мест.

В марте 2025 года в индийском секторе аутсорсинга работало около 5,67 миллиона человек. Эта отрасль приносит более 7% валового внутреннего продукта страны и является важным источником занятости для инженерных специалистов. При этом сотрудники с опытом работы от 4 до 12 лет оказываются наиболее уязвимы к увольнениям.

Кроме сокращений, TCS ввела новые внутренние правила. Сотрудникам разрешено находиться без проекта не более 35 дней, после чего их могут уволить, если новая задача не найдена. Также компания отсрочила выплату бонусов на пять месяцев для 80% сотрудников уровня помощника консультанта и ниже. Выплаты возобновятся с 1 сентября.

Таким образом, TCS пытается одновременно снизить затраты и сохранить ключевых работников.

Артем Гафаров