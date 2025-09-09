ASML инвестировала 1,3 млрд евро во французский стартап Mistral AI

Компания стала главным акционером Mistral и будет сотрудничать по внедрению AI в полупроводниковое оборудование

Фото: Артем Дергунов

Голландская компания ASML, производитель оборудования для полупроводников, вложила 1,3 млрд евро ($1,5 млрд) во французский стартап Mistral AI, став его главным акционером с долей около 11%. Общий объем последнего раунда финансирования Mistral составил 1,7 млрд евро ($2 млрд), а оценка компании достигла 11,7 млрд евро, что делает Mistral самым дорогим AI-стартапом в Европе.

ASML будет сотрудничать с Mistral по интеграции AI-моделей в портфель оборудования для производства чипов. Финансовый директор ASML Роджер Дассен войдет в стратегический комитет Mistral. Стартап был основан в 2023 году бывшими сотрудниками Google DeepMind и Meta и позиционируется как европейская альтернатива американским компаниям OpenAI, Meta и Google.

Несмотря на рост, стоимость Mistral остается значительно ниже оценки американских компаний. Например, OpenAI может оцениваться в $500 млрд при возможном размещении акций, что более чем в 40 раз превышает капитализацию Mistral. ASML недавно укрепила связи с Францией, назначив бывшего министра финансов Бруно Ле Мэра специальным советником и поставив французского CEO Кристофа Фукета во главу компании.

Кроме ASML, в финансировании приняли участие DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed и Nvidia. Акции ASML на ранних торгах в Амстердаме выросли на 1%, а рыночная стоимость компании достигла 268 млрд евро.

Артем Гафаров