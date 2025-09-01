Microsoft представила новые модели искусственного интеллекта

MAI-Voice-1 и MAI-1-preview уже частично интегрированы в сервисы компании

Компания Microsoft представила свои первые разработки в области искусственного интеллекта — модели MAI-Voice-1 и MAI-1-preview. Модель MAI-Voice-1 способна сгенерировать минуту аудио менее чем за секунду на одном графическом процессоре. MAI-1-preview обучена на примерно 15 000 графических процессоров Nvidia H100 и предназначена для выполнения инструкций и ответов на повседневные запросы пользователей.

В настоящее время Microsoft использует MAI-Voice-1 в некоторых своих функциях. Например, модель задействована в Copilot Daily — функция озвучивает главные новости дня. Также модель помогает генерировать обсуждения в стиле подкастов для объяснения различных тем. Пользователи могут опробовать MAI-Voice-1 в Copilot Labs, задавая текст для озвучивания и настраивая голос и стиль речи.

Microsoft начала публичное тестирование MAI-1-preview на платформе для бенчмаркинга ИИ LMArena. В будущем модель планируется интегрировать в помощника Copilot для решения определенных текстовых задач. Сейчас Copilot использует языковые модели OpenAI. Руководитель подразделения ИИ Microsoft Мустафа Сулейман ранее отмечал, что внутренние модели ИИ компании ориентированы на обычных пользователей, а не на корпоративный сектор.

Артем Гафаров