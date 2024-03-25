Рустам Минниханов: «Мы не догоним искусственный интеллект, если будем соревноваться»

На совете по культуре и искусству решили создать базу данных на татарском языке

Обсуждением перспектив и угроз, которые таит развитие искусственного интеллекта, завершилось заседание совета по культуре и искусству при раисе Республики Татарстан, которое посвятили научной работе в образовательной деятельности в сфере культуры и искусств. После чего, в частности, Рустам Минниханов поручил заняться формированием датасета (набора данных) на татарском языке и организовать масштабный культурологический форум.



Единый каталог текстов на иске имля



— В республике исследования по вопросам национальной идентичности и самосознания, сохранению и передаче потомкам культурных традиций проводятся многими учреждениями, — отметил в начале заседания глава республики. — Тем не менее эта работа зачастую разрознена либо дублируется. Результаты исследований остаются в стенах учреждений, не собираются в единую открытую научную базу, соответственно, не могут быть эффективно использованы. Нет системы и в тематике многочисленных научных конференций. Как правило, они носят узковедомственный характер и не имеют широкого общественного резонанса.

Продолжая руководителя, министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что в «музеях и библиотеках Республики Татарстан находится на хранении ценнейший пласт письменных источников, которые требуют дополнительного изучения».

— Оцифровкой и атрибутированием сегодня занимаются несколько институций, — сказала Аюпова. — Создавая при этом свои разрозненные базы данных, что лишает результаты этой работы системности и общедоступности. В этой связи мы предлагаем объединить усилия и создать совместно с Академией наук Республики Татарстан единый открытый сводный электронный каталог арабографичных рукописей.

Кроме того, Аюпова говорила о музыкальном наследии, указав, что в Казани нет презентационной площадки производства традиционных музыкальных инструментов. Планируется, что в Центре народно-художественных промыслов и ремесел, который откроется в здании ЦУМа, появится экспериментальная мастерская этнических музыкальных инструментов — для этого сейчас пересобирают базу данных мастеров.

Кто знает про Тукая?

И в выступлении, и в общении с журналистами министр обратила внимание на запись 1914 года из фонда Александра фон Гумбольдта: на ней пленный татарин подробно рассказывает биографию.

— Кто из наших современников мог бы так же, как человек с архивной записи, рассказать про писателя, ученого или вообще о нашей истории? — задала она риторический вопрос.

После от «Реального времени» прозвучала реплика: а кого министр винит в том, что молодежь почти не знает творчество Тукая?

— Себя, в первую очередь себя, я никогда не ищу виноватых, я открыто говорю, что мы недорабатываем. И то мероприятие, которое мы будем готовить в цирке, в нем мы попытаемся открыть другого Тукая, его творчество, покажем, что он актуален во все времена, — так Аюпова еще раз прорекламировала первый национальный театрально-цирковой спектакль «На Сенном базаре», где поэта будут играть хореограф Нурбек Батулла и актер Камаловского театра Артур Шайдуллин, а его возлюбленную — Эльмира Калимуллина. Спектакль будет идти десять дней в цирке начиная с 26 апреля.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов начал свое выступление с критики расходования средств: мол, зачастую в сфере культуры науку в ущерб общего дела подменяют мероприятиями по продвижению и сохранению языка. Отметил пугающие цифры в сфере подготовки научных кадров:

— В аспирантуру Академии наук по гуманитарным направлениям принято 73 человека, 35 из них формально закончили учебу, защитилось восемь. Эффективность аспирантуры составила 11%. Для сравнения: по стране в среднем данный показатель достигает 14%. В целом по республике за четыре последних года выпуск научных кадров упал на 12%, — отметил глава академии, указав, что «при таких трендах в течение последующих четырех лет у нас есть риски потерять систему подготовки ученых в сферах, непосредственно связанных с культурой».

Искусствоведение — само наполовину искусство



— У науки об искусстве есть особенность, отличающая искусствоведение не только от технических и естественных, но и от гуманитарных наук. Первое отличие в том, что наука об искусстве — сама наполовину искусство, — поэтично отметил ректор Казанской государственной консерватории Вадим Дулат-Алеев.

Он рассказал, что консерватория стремится, чтобы результаты научных разработок не замыкались внутри вуза, предложив выработать в сфере искусствоведения систему государственного заказа — как централизованного, так и через конечного потребителя (это могут быть образовательные и творческие организации). А также ввести систему специальных грантов, которые на этапе заявки не содержат требований по наукометрии.

— А следовательно, не ставят искусствоведение в условия неравной конкуренции с гуманитарными науками университетского типа, — сказал ректор, указав, что такие заявки надо рассматривать по задачам и значимости как художественные произведения.

Чем нам грозит ИИ?

В конце выступления директора Центра государственного сектора экономики Высшей школы экономики Татьяны Абанкиной, которая, в частности, говорила о разработке моделей взаимодействия учреждений культуры и креативных индустрий, Минниханов внезапно начал расспрашивать ее об искусственном интеллекте: мол, чем его развитие закончится?

— Любое новшество было угрозой, промышленная революция тоже была угрозой, — напомнил глава республики, уточнив: чем опасен ИИ в сфере культуры? Может ли он заменить настоящие таланты?

Абанкина вспомнила, что в капелле Санкт-Петербурга был концерт, где симфонию Шостаковича исполняли с внедрением искусственного интеллекта. А Минниханов дал свой совет:

— У нас есть бактериологическое оружие, опасное для человечества, есть ядерное оружие. В искусственном интеллекте должны быть те моменты, которые должны его ограничивать.

— Чем сильнее искусственный интеллект внедряется в нашу жизнь, тем ценнее становится живой человеческий труд, — с места среагировал композитор Эльмир Низамов.

— Ты ошибаешься, — ответил раис, — да, он дает прогресс, но как бы мы с тобой не остались примитивными. Мы не догоним искусственный интеллект, если будем соревноваться.

Райнур Хасанов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Чем поможет искусственный интеллект татарскому языку?

Впрочем, как отметил после глава Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, на совете вряд ли половина участников четко поняли, что же такое искусственный интеллект. Казалось, что выступление нового председателя Всемирного форума татарской молодежи Райнура Хасанова прозвучит после этого дерзко. Но IT-координатор образовательной платформы «Ачык университет» («Открытый университет») уверенно рассказывал о перспективах применения искусственного интеллекта в развитии татарского языка и культуры (на татарском языке).

— К сожалению, татарский язык пока не смог полностью интегрироваться в мир искусственного интеллекта, — отметил Хасанов, что база данных, которую использует ИИ, не содержит или содержит очень мало данных на татарском языке. Он проиллюстрировал это рисунком по запросу: Райнур попросил нарисовать Тукая, а ИИ выдал некоего средневекового поэта. Базу данных он предложил собирать не только с помощью научных институтов, но и силами волонтеров.

— Например, сбор и обработку данных можно интегрировать в школьные уроки татарского языка, таким образом учащиеся будут изучать татарский язык, собирая и обрабатывая базы данных, — указал Хасанов. — Если мы будем действовать таким образом, татарский язык не только не исчезнет и не потеряется, но и будет развиваться дальше.

Хасанов указал, что в Башкортостане всего за три месяца в формате конкурса уже смогли проверить и аннотировать 400 тысяч предложений. А чуваши, собрав один миллион рублей, аннотировали 1 миллион чувашских предложений.

— С помощью искусственного интеллекта можно реализовать множество проектов, — отметил глава форума. — Например, можно работать над проектами по цифровизации национального наследия с использованием технологии OCR (оптического распознавания символов) для текстов, написанных арабскими буквами на старотатарском. Кроме того, на основе искусственного интеллекта можно создавать большие информационные библиотеки, цифровизируя творчество наших культурных деятелей, тем самым вызывая интерес у молодежи. Эти проекты открывают большие возможности для развития искусственного интеллекта на татарском языке.

Минниханов поручил Академии наук совместно с Хасановым заняться этим вопросом.

Наконец, заместитель председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов указал, что сейчас все диссертации в республике защищаются на русском, поскольку в РТ нет татарской программы «Антиплагиат». Глава Татарстана поручил создать и ее.

Через год, в этот же день, 25 марта, объявил Минниханов, в Казани пройдет культурологический форум, в рамках которого планируют организовать и сессию молодых ученых.