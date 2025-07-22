Индонезия готовит первую национальную стратегию ИИ для привлечения иностранных инвестиций

Документ, разрабатываемый министерством связи и цифровых технологий, определит инфраструктуру, вычислительные кластеры и приоритетные отрасли к августу 2025 года

Индонезия завершит создание первой национальной стратегии по искусственному интеллекту к августу 2025 года. Замминистра связи и цифровых технологий Незар Патрия заявил, что дорожная карта даст разработчикам и инвесторам ясное представление о потенциале рынка и станет руководством по развитию инфраструктуры и вычислительных кластеров.

Документ подробно опишет внедрение ИИ в здравоохранении и сельском хозяйстве, а также предложит механизмы поддержки проектов в этих отраслях. Параллельно правительство поощряет вложения в сектор критических минералов, необходимых для производства чипов, и ведёт переговоры о совместных проектах с Соединенными Штатами.

Индонезия идет по пути соседней Малайзии, стремящейся стать региональным хабом ИИ, и уже привлекла инвестиции от крупных мировых игроков, таких как Nvidia и Microsoft, но пока ей не хватает вычислительной базы и квалифицированных специалистов.

Эксперты предупреждают о рисках, связанных с безопасностью данных, распространением дезинформации и защитой интеллектуальной собственности. Дорожная карта должна включить меры по борьбе с этими угрозами и обеспечить устойчивое развитие экосистемы ИИ.

Артем Гафаров