Nokia создала новые подразделения для развития ИИ и технологий

Руководить структурами будут бывшие топ-менеджеры Intel и HPE

Компания Nokia объявила о создании двух новых подразделений, которые начнут работу с 1 октября. Первое объединит Bell Labs, направления по технологиям, ИИ и безопасности, получив название Technology and AI Organization. Второе, Corporate Development Organization, сосредоточится на стратегическом развитии, партнерствах, сделках по слияниям и инвестициях.

Во главе направления по технологиям и ИИ назначена Паллави Махаджан, ранее занимавшая руководящие должности в Intel, HPE и Juniper Networks. Она станет главным директором по технологиям и ИИ Nokia. За корпоративное развитие будет отвечать Константин Овчарек, бывший топ-менеджер Hewlett Packard Enterprise и партнер консалтинговой компании LJO Advisors.

Генеральный директор Nokia Джастин Хотард отметил, что новые подразделения позволят ускорить работу с ИИ, усилить безопасность и расширить партнерства. Он подчеркнул, что для компании важно правильно распределять инвестиции в исследования и разработки, сочетая внутренние технологии с внешними возможностями рынка.

Решение о перестройке структуры стало частью стратегии по выводу Nokia из затяжных трудностей. Ранее компания уже предпринимала попытки реорганизации, однако новый руководитель сделал акцент на развитии ИИ, центров обработки данных и сетевых технологий.

Артем Гафаров