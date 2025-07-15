Пентагон инвестирует до $200 млн в OpenAI, xAI, Google и Anthropic

Пентагон заключил соглашения с OpenAI, xAI Илона Маска, Google и Anthropic, по которым каждая из этих компаний может получить до $200 млн на разработку «агентных» AI‑решений для армии и госорганов. Эти модули должны помочь в планировании операций, анализе данных и автоматизации рутинных задач.

OpenAI, недавно оказавшаяся в центре внимания из‑за иска известного дизайнера Джони Айва за использование названия IYO, получит финансирование для создания надежных инструментов на базе своих моделей.

xAI, которая в мае 2024 года привлекла $6 млрд инвестиций, а в июле этого года сообщила о сборе $10 млрд на развитие инфраструктуры и провела «принудительную чистку» контента после скандала с антисемитскими ответами чат‑бота Grok, будет создавать специализированные решения для обработки разведданных.

Anthropic, известная тем, что уничтожила миллионы напечатанных книг для их последующей оцифровки и обучения модели Claude, займется разработкой этичных AI‑агентов с акцентом на безопасность и ответственность использования технологий.

Такой шаг отражает стремление правительства США ускорить внедрение AI во все сферы своей работы. В апреле Белый дом отдал распоряжение усилить использование таких технологий, а администрация также отменила часть прежних ограничений на AI, чтобы упростить регуляцию.

Артем Гафаров