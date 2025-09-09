Бывшая Yandex NV заключила контракт с Microsoft на поставку AI-инфраструктуры

Компания будет предоставлять вычислительные мощности из нового дата-центра в Нью-Джерси

Компания Nebius Group N.V. (Бывшая Yandex NV), специализирующаяся на AI-инфраструктуре, объявила о многолетнем соглашении с Microsoft. По контракту Nebius будет предоставлять выделенные вычислительные мощности из нового дата-центра в Винленде, Нью-Джерси, начиная с конца 2025 года.

Основатель и CEO Nebius Аркадий Волож отметил, что компания продолжает успешно развивать облачный AI-бизнес и рассчитывает на новые крупные контракты с ведущими лабораториями и технологическими корпорациями. Он подчеркнул, что соглашение с Microsoft поможет ускорить рост AI-платформы Nebius в 2026 году и в последующем.

Финансирование расходов, связанных с контрактом, планируется за счет доходов от сделки и выпуска долговых обязательств, обеспеченных контрактом. Компания также рассматривает другие варианты финансирования для более быстрого расширения бизнеса.

Nebius разрабатывает полностековую инфраструктуру для интенсивных AI-нагрузок и предоставляет клиентам вычислительные мощности, хранилище данных, управляемые сервисы и инструменты для построения и запуска моделей. Компания имеет глобальные исследовательские центры в Европе, Северной Америке и Израиле. Кроме того, Nebius владеет отдельными бизнес-направлениями Avride и TripleTen и держит доли в других компаниях, включая ClickHouse и Toloka.

Артем Гафаров