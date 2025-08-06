OpenAI проведет вторичную продажу акций сотрудников и увеличит оценку до $500 млрд

Компания обсуждает сделку и прогнозирует рост выручки до $20 млрд при 700 млн пользователей ChatGPT

OpenAI ведет начальные переговоры о вторичной продаже акций нынешним и бывшим сотрудникам, что поможет оценить компанию примерно в 500 млрд долларов и позволит участникам распродать свои пакеты акций.

Доход OpenAI уже достиг годового темпа в 12 млрд долларов и, по прогнозам, может вырасти до 20 млрд долларов к концу года. При этом еженедельная аудитория ChatGPT превысила 700 млн активных пользователей, что демонстрирует высокую монетизацию сервиса.

Ранее в этом году компания привлекла 40 млрд долларов в крупном раунде инвестиций под руководством SoftBank. Предыдущая вторичная продажа акций, завершенная год назад, составила около 1,5 млрд долларов. Новая сделка призвана подготовить почву для возможного первичного публичного размещения при благоприятных рыночных условиях.

OpenAI проходит реструктуризацию модели capped-profit, чтобы создать юридические и финансовые условия для IPO. При этом руководство подчеркивает, что конечное решение о выходе на биржу будет зависеть от готовности рынков и стратегических целей компании.

Артем Гафаров